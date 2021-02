NMLD Dung Quất sắp ra sản phẩm mới

(Baoquangngai.vn)- Theo thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR (đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) cho biết, sắp tới, BSR sẽ xuất bán 250 tấn sản phẩm hạt nhựa mới Homo PP Yarn T3045 (MFR: 4,5 g/10 phút). Đây là bước đi thành công tiếp theo của BSR trong công tác phát triển sản phẩm mới.

Trong tháng 2.2021, NMLD Dung Quất đã vận hành an toàn, ổn định và liên tục ở 108% công suất thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường trong nước, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán 2021 và tận dụng được cơ hội giá dầu thô tăng và khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm và dầu thô (crack margin) đang có xu hướng tốt. Chế độ vận hành của Nhà máy cũng được điều chỉnh linh hoạt để tối đa sản phẩm xăng Mogas 95, Mogas 92, dầu DO có hiệu quả cao và giảm sản lượng xăng máy bay Jet-A1 đang có nhu cầu thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công tác bảo dưỡng thường xuyên/định kỳ được duy trì theo đúng kế hoạch. Chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (EII) tích lũy của Nhà máy trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt ở mức 103% tốt hơn rất nhiều so với mức trung bình 107% trong năm 2020, góp phần giảm tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất cho Nhà máy.

NMLD Dung Quất vận hành 108% công suất

BSR đã nhập thành công 3 chuyến dầu thô trong dịp Tết và hiện đang thử nghiệm 2 loại dầu thô mới Qua Iboe (Nigeria) và Cabinda (Angola). Dự kiến BSR có kế hoạch thử nghiệm 5 loại dầu thô mới trong nửa đầu năm 2021 nhằm đa dạng hóa nguồn dầu thô với giá cạnh tranh cung cấp cho NMLD Dung Quất trong dài hạn.

Sắp tới, BSR sẽ xuất bán 250 tấn sản phẩm hạt nhựa mới Homo PP Yarn T3045 (MFR: 4,5 g/10 phút). Đây là bước đi thành công tiếp theo của BSR trong công tác phát triển sản phẩm mới. Trước đó, BSR đã xuất bán thành công 150 tấn sản phẩm mới Homo PP Yarn T3050 giúp giúp đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

