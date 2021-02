Thị trường trong và sau Tết:

(Báo Quảng Ngãi)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 không tăng, có nhiều nơi giảm mạnh so với các năm trước. Tuy nhiên, giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hàng Việt vẫn được người dân tin tưởng lựa chọn, mua sắm trong dịp Tết.

Hàng Việt trong Tết Việt

Trong những ngày cận tết Nguyên đán Tân Sửu, dạo quanh các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Co.opMart, Vincom Plaza, Big Go! Quảng Ngãi... dễ dàng nhận thấy lượng hàng tiêu dùng sản xuất trong nước bày bán rất đa dạng, phong phú. Bà Nguyễn Thị Lan, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) cho biết: "Những năm gần đây, Quảng Ngãi có nhiều siêu thị lớn nên rất thuận lợi cho người dân mua sắm. Vì có nhiều đơn vị phân phối nên giá cả cũng rất cạnh tranh. Những sản phẩm tiêu dùng tôi chọn mua cho gia đình trong dịp Tết hầu hết là hàng Việt, với chất lượng giá cả cũng rất phù hợp".

Khách hàng lựa chọn mua hàng Việt trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại nhiều kênh phân phối trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Viên Các nhà sản xuất ngày càng đổi mới trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm hàng Việt và tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu tiêu dùng. Các mặt hàng của doanh nghiệp Quảng Ngãi sản xuất cũng rất chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận. Các nhà sản xuất ngày càng đổi mới trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm hàng Việt và tổ chức rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu tiêu dùng. Các mặt hàng của doanh nghiệp Quảng Ngãi sản xuất cũng rất chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý Đào Trọng Mười cho hay: "Công ty chúng tôi chuyên sản xuất nước mắm. Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng nước mắm của công ty bán ra khoảng 6.000 lít, tăng 20% so với năm trước. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Việc sản phẩm của công ty đạt chứng nhận OCOP đã góp phần tăng thêm niềm tin của người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh".

Theo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Võ Minh Tâm, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác quản lý, kiểm soát thị trường thực hiện tốt, không xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá. Trong quá trình kiểm soát thị trường, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, người dân nên lựa chọn mua hàng Việt.

Sức mua yếu, hàng tồn kho nhiều

Theo phản ánh của tiểu thương các chợ, đại lý phân phối và siêu thị, trung tâm thương mại, sức tiêu thụ hàng hóa tết Tân Sửu 2021 giảm nhiều so với các năm trước. Nguyên nhân là do yêu cầu phòng dịch Covid-19, người Quảng Ngãi làm ăn xa không về quê đón Tết, nên nhu cầu tiêu dùng không tăng.

Nhiều người kinh doanh đã dự báo được tình hình khó khăn do dịch bệnh, giảm lượng hàng nhập về phục vụ Tết, song cũng không ngờ tình hình tiêu thụ lại ế ẩm đến mức như vậy. "Bánh kẹo nhập về bằng 1/3 Tết năm trước, nhưng cũng không bán được, nên hiện còn tồn hơn một nửa số lượng. Riêng mặt hàng rượu thì hầu như không tiêu thụ được", chị Nguyễn Hồng Loan, tiểu thương chợ Quảng Ngãi chia sẻ.

Đến thời điểm hiện nay, hàng hóa, nhất là bánh kẹo, nước giải khát, trái cây nhập ngoại trong các siêu thị còn một lượng khá lớn. Đơn cử như tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi, lượng khách hàng chọn mua mặt hàng trên không tăng, số lượng hàng bán ra cũng giảm đáng kể. Còn đối với Siêu thị Big Go! Quảng Ngãi, người tiêu dùng từ các nơi đổ về mua sắm có tăng trong những ngày giáp Tết, nhưng doanh số bán hàng chỉ tăng nhẹ trong các ngày 28, 29 tháng Chạp năm Canh Tý rồi giảm cho đến nay.

Hiện tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ truyền thống, cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng lượng khách đến tham quan, mua sắm không tấp nập như các năm trước. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ truyền thống, hàng hóa chủ yếu là hoa tươi, rau xanh, giá bán thấp hơn 20 - 50% so với trước Tết. Nhiều nhà vườn trồng khổ qua, dưa leo, đậu cô-ve, ngày mở cửa chợ đầu năm đã ồ ạt thu hoạch, dẫn đến cung vượt quá cầu. Tại các vùng trồng, hàng tấn sản phẩm đã không bán được mặc dù giá chỉ bằng 20% so với trước Tết, ở mức 2.000 - 5.000 đồng/kg. Hoa tươi, chủ yếu hoa cúc và lay ơn, giá giảm 30 - 50% so với những ngày cận Tết, nhưng sức mua cũng giảm hơn mọi năm.

Các loại hải sản tươi sống hầu hết đều giữ giá ổn định, chỉ có mực tươi do sản lượng đánh bắt không đáng kể, nên giá bán có tăng nhưng không nhiều. Riêng các mặt hàng thịt heo, gà, bò, giá ổn định, nhưng sức mua giảm sâu.

“Mua lộc” đầu năm Mùng 3 Tết, các chợ trên địa bàn tỉnh phần lớn đã "mở cửa" trở lại. Người bán mở hàng lấy may cho năm mới, người mua đến chợ rinh lộc đầu năm. Hầu hết chợ đầu Xuân đều diễn ra đơn giản, nhanh gọn và kết thúc khá sớm trong không khí ấm áp, nhẹ nhàng từ những lời chúc, những trao đổi mua bán thân tình. Ngày đầu năm, mọi người đến chợ để "mua" chút lộc xuân, chúc phúc cho mọi người, mọi nhà năm mới an lành, gia đình thuận hòa, phát tài, phát lộc.

NG.VIÊN - T.NHỊ - X.HIẾU