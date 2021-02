(Baoquangngai.vn)- Tháng 1.2021, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 670.000 tấn, tăng 67% so với cùng kỳ. Bán hàng thép Hòa Phát bao gồm thép xây dựng thành phẩm, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 577.000 tấn. Trong đó HRC tăng trưởng mạnh nhất, đạt 252.000 tấn, tăng 48% so với tháng 12.2020.

Thép xây dựng thành phẩm ghi nhận sản lượng 186.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong tháng đầu năm 2021, Hòa Phát xuất khẩu 37.000 tấn thép xây dựng thành phẩm, tăng 38% so với tháng 1/2020. Ngoài ra, lượng phôi thép phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước đạt gần 140.000 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ.

HRC của Hòa Phát đạt 252.000 tấn tháng 1.2021

Việc lò cao số 4 của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động trong tháng 1 đã chính thức nâng tổng sản lượng thép thô của toàn Tập đoàn lên 8 triệu tấn/năm. Đồng thời, sản lượng thép thô theo tháng đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là cơ sở để Hòa Phát đẩy mạnh sản xuất và cung cấp HRC cho thị trường trong nước.

Với lợi thế sản xuất theo chuỗi quy mô lớn từ quặng sắt, giá thành sản xuất HRC của Hòa Phát ở mức khá cạnh tranh, giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam có thêm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng và chủ động hơn.

Năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng các sản phẩm thép cao hơn năm trước. Dự kiến, Hòa Phát phấn đấu đạt 2,7 triệu tấn HRC, trên 5 triệu tấn phôi và thép xây dựng.

Tin, ảnh: PV