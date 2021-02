Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đoàn kết, sáng tạo, tăng hiệu quả hoạt động

(Báo Quảng Ngãi)- Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao ngay từ ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kéo điện về xã vùng cao Ba Khâm (Ba Tơ). Ảnh: PV

Đến thời điểm cuối năm 2020, công ty bán điện trực tiếp cho 363 nghìn hộ dân, chiếm 99,73% số hộ dân trên toàn tỉnh. Điện thương phẩm thực hiện 1.714 triệu kWh, tăng 10,59% so với năm 2019; giá bán điện bình quân 1.753,98 đồng/kWh, giảm 45,72 đồng/kWh so với năm 2019. Doanh thu đạt trên 3.280 tỷ đồng; tổn thất điện năng thực hiện 2,99%, giảm 0,22% so với cùng kỳ năm 2019. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 173,7 phút, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.