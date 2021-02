Thị trường Tết: Hàng hóa đợi người mua

(Báo Quảng Ngãi)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sức mua hàng hóa trên thị trường Tết giảm sút rõ rệt. Những lo lắng về một mùa mua sắm ế ẩm đã hiện rõ, nhiều mặt hàng Tết hiện đang giảm giá để kích cầu tiêu dùng, tránh tình trạng tồn kho.

Giảm giá mà chợ vẫn vắng người

Những năm trước, vào thời điểm này chợ Quảng Ngãi có rất đông người đến mua sắm, vậy mà năm nay số người đến rất ít. Những sạp bánh, mứt đầy hàng, quầy giày dép, áo quần thỉnh thoảng mới có khách ghé hỏi mua; khu vực bán hàng tươi sống cũng không nhiều người hơn ngày thường... Trưởng Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi Phan Xuân Hoanh cho biết: "Giờ này, các mặt hàng Tết bán trong chợ đều không tăng giá, nhưng người mua vẫn vắng. Sức tiêu thụ yếu, tiểu thương ai cũng lo lắng".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi. Bà Nguyễn Thị Hiền, kinh doanh mặt hàng bánh mứt ở chợ Quảng Ngãi cho biết: "Hàng Tết mẫu mã đẹp, chất lượng, nhưng năm nay bán chậm lắm. Dự lường những khó khăn, người dân mua sắm Tết cũng không nhiều, nên tôi nhập hàng chỉ bằng 2/3 so với các năm trước, khoảng vài tấn bánh, mứt các loại. Vậy mà giờ mới tiêu thụ được khoảng 10%".

Bày tỏ sự lo lắng về hàng hóa Tết khó bán, tiểu thương Trần Thị Tuyết cho biết: "Khả năng nhiều người làm ăn xa Tết này không về quê, vì dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tết không sum vầy, nên sức mua sắm không nhiều. Hiện mỗi ngày tôi phải thanh toán tiền hàng vài chục triệu đồng, mà bán hàng thu vào chỉ vài triệu. Hàng Tết mà không tiêu thụ được, chắc nợ nần chồng chất".

“Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh đề nghị các chợ, siêu thị cần thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch. Ngoài phục vụ hàng Tết, đơn vị cần nhập đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tất cả các mặt hàng phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Người dân khi mua sắm Tết cần lưu ý lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình...". Phó Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN PHƯỚC HIỀN Siêu thị tăng khuyến mãi

Các siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi, Big C Go! Quảng Ngãi hiện đang đồng loạt giảm giá hàng trăm mặt hàng như: Bánh kẹo, rượu bia, rau củ quả, thịt tươi sống... Tại siêu thị Co.opMart Quảng Ngãi, sức mua hiện mới chỉ tăng khoảng 10 - 30% tùy nhóm hàng. Trước khi "chạy" chương trình Tết, dự lường những khó khăn của người dân, siêu thị đã giảm giá tất cả các mặt hàng, mức giảm từ 10 - 50% tùy sản phẩm. Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi Lê Hồng Ca cho biết: "Giảm giá để vừa cạnh tranh, thu hút khách hàng, nhưng điều quan trọng hơn chính là chia sẻ khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện mua sắm Tết, đón năm mới. Chúng tôi cam kết các mặt hàng trong siêu thị sẽ không tăng giá trong suốt dịp cao điểm mua sắm Tết, nhiều mặt hàng bán giá thấp hơn 5 - 10% so với hàng cùng loại trên thị trường".

Trong các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm tiện lợi... thì Siêu thị Big C Go! Quảng Ngãi có sức mua những ngày qua khá cao. Doanh thu ổn định mỗi ngày tăng gấp 3 - 5 lần sức mua ngày thường. Nhiều mặt hàng do liên kết nhập về với giá ưu đãi, nên giá bán thấp hơn giá đại lý lớn. Vì thế, người dân vào siêu thị mua hàng với số lượng lớn đưa đi tiêu thụ. Hiện tại, mặt hàng bia đã phải hạn chế số lượng bán cho khách hàng trong ngày, với mỗi lượt mua chỉ từ 2 - 5 thùng. "Giảm giá sâu là để tạo điều kiện cho người dân mua sắm Tết, giúp bình ổn thị trường trong tỉnh. Vì thế, siêu thị khống chế số lượng hàng được mua đối với một số mặt hàng, tránh tình trạng gom hàng, tạo khan hiếm giả để tăng giá", Giám đốc Big C Go! Quảng Ngãi Lê Hà Thanh Thảo cho biết.

Bài, ảnh: THANH NHỊ