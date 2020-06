(Báo Quảng Ngãi)- Với đặc điểm an toàn và tốt cho sức khỏe, nông sản hữu cơ đang ngày càng được người tiêu dùng (NTD) ưu tiên lựa chọn và dần chiếm ưu thế trên thị trường.

Thời gian gần đây, khi lựa chọn nông sản, NTD không chỉ dừng lại ở lựa chọn các loại nông sản được sản xuất theo hướng an toàn, mà ngày càng ưu tiên sử dụng các nông sản hữu cơ. Các loại nông sản hữu cơ như rau, củ, quả cùng thịt, trứng... dù có giá khá đắt, nhưng vẫn đang tạo nên “cơn sốt” đối với một bộ phận NTD.

Để đủ nông sản hữu cơ bày bán, nhiều chủ cửa hàng phải liên kết với nhiều chủ vườn trong và ngoài tỉnh.

“Nếu như nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, vẫn sử dụng một lượng nhất định thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và một số chất kích thích tăng trưởng có trong thức ăn chăn nuôi, thì quy trình sản xuất nông sản hữu cơ sẽ “nói không” với tất cả những thứ trên. Do vậy, dù giá rau, quả hữu cơ luôn cao gấp 3 - 4 lần so với rau ngoài chợ và cao gấp đôi so với giá rau, quả sản xuất theo hướng an toàn, hình thức cũng chẳng lấy làm bắt mắt, nhưng nhà trường và các phụ huynh học sinh vẫn thống nhất lựa chọn nông sản hữu cơ để các cháu có bữa ăn đảm bảo chất lượng”, Hiệu trưởng Trường mầm non Sunshine (TP.Quảng Ngãi) Hoàng Thị Thanh Nga chia sẻ.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân, chủ cửa hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng đang có xu hướng tham gia xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và cung ứng các nông sản hữu cơ. Tuy nhiên, vì số lượng đơn vị cung cấp nông sản hữu cơ không nhiều, trong khi nhu cầu của NTD ngày một tăng, vì vậy, nông sản hữu cơ thường ở tình trạng “cháy hàng”.

“Nông sản hữu cơ là một hướng sản xuất mới phát triển trong 3 năm trở lại đây, nên để đủ số lượng và chủng loại nông sản hữu cơ bày bán; chúng tôi phải đi khắp các địa phương trong tỉnh, thậm chí ngoài tỉnh mới tìm đủ nhà vườn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sản xuất hữu cơ để liên kết. Hành trình cung ứng nông sản hữu cơ khá vất vả, nhưng bù lại, nhờ được NTD tin cậy nên nông sản tại cửa hàng nhập về ngày nào là xuất bán hết ngày đó”, anh Vũ Ngọc Minh, chủ cửa hàng AC Farm - Thực phẩm lành sạch (TP.Quảng Ngãi) cho hay.

Hệ thống bán lẻ nông sản hữu cơ chưa nhiều, trong khi nhu cầu của NTD ngày càng tăng cao, đang mở ra cơ hội cho nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bước vào thị trường đầy tiềm năng này. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số nhà vườn trồng nông sản hữu cơ thì, nông sản hữu cơ hiện nay rất khó canh tác vì không được sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng các sản phẩm biến đổi gen, không chất bảo quản...

Hơn nữa, đất trồng và nguồn nước tưới cho cây phải không được nhiễm các kim loại nặng, không bị tác động bởi nguồn nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt chưa qua xử lý... Do đó, để người nông dân lẫn nhà phân phối nông sản có thể trụ vững trong lĩnh vực sản xuất nông sản hữu cơ là một chặng đường rất gian nan.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN