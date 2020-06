Ứng dụng công nghệ mới: Ngư dân chưa mặn mà

An toàn cho ngư dân Theo Tiến sĩ Trần Đức Phú, Viện khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản (Đại học Nha Trang), máy phát điện và đèn cao áp chiếm tới 60% tổng chi phí của chuyến biển, lại gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn cho ngư dân.Còn đèn Led chỉ tiêu tốn khoảng 30% nhiên liệu, sử dụng thuận lợi và an toàn cho môi trường, cũng như tính mạng của ngư dân.