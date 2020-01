Hòa Phát cung cấp hơn 2,77 triệu tấn thép xây dựng cho thị trường

(Baoquangngai.vn)- Năm 2019, Hòa Phát đã sản xuất và cung cấp hơn 2,776 triệu tấn thép xây dựng chất lượng cao cho thị trường, tăng 16,8% so với cùng kỳ, trong đó có trên 265.000 tấn xuất khẩu tới các thị trường như Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Úc, Mỹ… Với kết quả này Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế số 1 về thị phần thép xây dựng tại Việt Nam.

Riêng tháng 12/2019, sản lượng bán hàng thép xây dựng Hòa Phát đạt 285.000 tấn, tăng 33,7% so với tháng 12 năm 2018, xuất khẩu đạt 39.664 tấn tăng 81,8% so với cùng kỳ. Tháng 12/2019, khu vực phía Nam đạt sản lượng bán hàng khoảng 70.000 tấn, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2018.

Tuy nhiên, sản lượng bán hàng cao nhất trong năm nay của thép xây dựng Hòa Phát tại phía Nam được ghi nhận trong tháng 11/2019 với trên 80.000 tấn. Theo ông Đỗ Minh Quý – Giám đốc chi nhánh Thép xây dựng Hòa Phát tại TP.Hồ Chí Minh, sản lượng bán hàng trong 2 tháng cuối năm nói trên là mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế cả năm, khu vực miền Nam đã tiêu thụ được gần nửa triệu tấn thép xây dựng, gấp đôi năm 2018. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh cả ở khu vực dân dụng và dự án. Thép cuộn chất lượng cao cho rút dây cũng liên tục ghi nhận những con số kỷ lục tại thị trường này.

Khu vực phía Nam gần đây tăng mạnh nhờ được cung cấp sản phẩm từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Với việc cảng biển cho phép tàu trọng tải lớn cập bến, thép Hòa Phát dễ dàng vận chuyển đến các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam cũng như xuất khẩu, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời các đơn đặt hàng trong và ngoài nước.

Đến thời điểm này, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đã cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 và đẩy mạnh tiến độ xây dựng giai đoạn 2 của Khu liên hợp. Dự kiến toàn bộ hai giai đoạn sẽ đi vào hoạt động đồng bộ từ cuối quý II/2020. Song song với việc đang vận hành thử nghiệm giai đoạn 1, cảng biển Hòa Phát Dung Quất có khả năng đón tàu 200.000 tấn cũng đang hoàn thành.

Kế hoạch năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu đạt sản lượng 3,5 - 3,6 triệu tấn thép xây dựng, trong đó đạt mốc 1 triệu tấn thép tại phía Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này, thép xây dựng Hòa Phát đang tăng tốc các hoạt động chuẩn bị kho bãi, bến cảng, các chương trình quảng bá, tài trợ xây dựng những cây cầu kiên cố tại các tỉnh miền Tây,… nhằm đưa thương hiệu thép Hòa Phát ngày càng gần gũi hơn với người dân khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long.

PV