Vững tin bước vào giai đoạn mới

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để năm 2020 Quảng Ngãi vững tin tăng tốc về đích.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nên kết thúc năm 2019, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào...

Bức tranh kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc

Đến cuối năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 55.102 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2018, đạt kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 20.640 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 17.542 tỷ đồng, đạt 102,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 105% dự toán trung ương giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.100 tỷ đồng, đạt trên 119% dự toán giao... Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đều tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; tín dụng ngân hàng ổn định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quảng Ngãi với Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: P.Danh

Sản lượng khai thác thủy sản, diện tích rừng trồng tập trung, sản lượng gỗ khai thác... đều tăng; từng bước hình thành các khu vực chuyên canh sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap. Lĩnh vực du lịch ngày càng phát triển. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được nâng lên. Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được tập trung đầu tư xây dựng, tạo động lực để tỉnh phát triển.

Ước đến ngày 31.12.2019, toàn tỉnh có thêm ít nhất 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch 18 xã); lũy kế có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch trung ương giao đến 2020; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, tạo việc làm... chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

“Năm 2020, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cần tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quy mô lớn; các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng xã, huyện nông thôn mới theo kế hoạch...”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN NGỌC CĂNG Còn nhiều trăn trở

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) không tính sản phẩm lọc hóa dầu không đạt kế hoạch năm (kế hoạch tăng 12- 12,5%). Sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu ổn định, do tác động của thời tiết và giá cả thị trường, đặc biệt là dịch tả heo Châu Phi...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh trao giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh: P.Danh

Ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh phát triển chưa mạnh, các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao còn hạn chế, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh. Mối liên kết giữa nhà sản xuất với nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, với nhà phân phối hàng hóa đầu ra và nhà nghiên cứu phát triển sản phẩm, tuy có hình thành nhưng còn mờ nhạt. Phần lớn các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia xuất khẩu chỉ dừng ở khâu sơ chế, hoặc gia công, nên giá trị gia tăng thấp.

Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tình trạng khai thác trái phép một số loại khoáng sản chưa được đẩy lùi triệt để. Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Nhiều trường rớt chuẩn quốc gia sau khi rà soát, đánh giá lại. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nhất là ở khu vực miền núi...

Tăng tốc về đích

Năm 2020, Quảng Ngãi tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn 2020- 2025. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (giá so sánh 2010) đạt: 7,5 - 8,5%; GDP bình quân đầu người là 73,3 triệu đồng/người/năm...

Công nhân Công ty TNHH Proprewell Việt Nam (KCN VSIP Quảng Ngãi) đang hoàn thiện sản phẩm giày. Ảnh: TN

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn như: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất; KCN, đô thị và dịch vụ VSIP; Dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ; các dự án điện khí tại KKT Dung Quất. Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ; chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường...

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

THANH HẢI