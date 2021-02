Xây dựng thành phố phát triển giàu mạnh

NGUYỄN CAO PHÚC

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi

(Báo Quảng Ngãi)- Bước vào thập kỷ mới của thế kỷ XXI, TP.Quảng Ngãi đang trên chặng đường mới cùng với những quyết tâm mới. Đó là dốc toàn lực xây dựng, phát triển để sớm trở thành đô thị loại I, xứng đáng là đầu tàu phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Niềm tin và ý chí vượt khó

Năm 2020, một năm của niềm tin, đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia yêu thương; là năm TP.Quảng Ngãi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Dịch Covid-19 bùng phát và bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Song, trong bối cảnh đó, Thành ủy, UBND TP.Quảng Ngãi đã quyết tâm và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện “nhiệm vụ kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Ý THU Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, trách nhiệm chăm lo cho nhân dân, tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó càng thêm củng cố, xây đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, càng thấy rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Quảng Ngãi. Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, trách nhiệm chăm lo cho nhân dân, tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó càng thêm củng cố, xây đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, càng thấy rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Quảng Ngãi.

Nhìn lại năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP.Quảng Ngãi đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành theo chủ đề năm, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương để có những giải pháp chỉ đạo linh hoạt, phù hợp. Nhờ vậy, về cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn đạt được một số kết quả nhất định: Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 ước đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; diện mạo của đô thị thành phố từng bước khang trang và ngày càng khởi sắc. Lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Cùng với đó, đại hội của 62 chi, đảng bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã được tổ chức thành công. Từ đó thổi luồng gió mới, quyết tâm mới, tiếp lửa khát vọng để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn thành phố đề cao hơn nữa trách nhiệm, đổi mới, năng động, sáng tạo để cùng nhau xây dựng TP.Quảng Ngãi xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Năm 2020 là năm mà kinh tế thành phố tăng trưởng âm 10,03%. Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu đề ra, làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển của thành phố. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao. Quản lý đất đai, trật tự đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc... Đó là những tồn tại, hạn chế mà thành phố cần sớm có giải pháp để khắc phục trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân

Năm 2020 khép lại cũng là lúc mở ra năm mới 2021 với tràn đầy quyết tâm và khát vọng phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Quảng Ngãi xác định chủ đề của năm 2021 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách; tập trung thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế thành phố”. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ đến là tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng TP.Quảng Ngãi sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I. Đây chính là nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã sắp xếp tổ chức bộ máy để nhanh chóng đi vào guồng làm việc mới. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết ở cấp mình; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cho cả nhiệm kỳ, đảm bảo tính khoa học, hợp lý, hợp lòng dân, sát với thực tiễn ở địa phương và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là phải có sự đổi mới, tạo bước đột phá.

Thành phố Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh Đ.Tươi Trên thực tế, quyết sách dù có hay, có thiết thực đến đâu chăng nữa, nhưng nếu con người tổ chức thực hiện không tâm huyết, không trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đáp ứng được yêu cầu thì khó mà thành công. Do đó, không thể nói suông, không để chủ trương nằm trên giấy mà phải hành động và hành động quyết liệt, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức... Đối với những tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân có liên quan phải có giải pháp khắc phục cho bằng được, không để kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Trên thực tế, quyết sách dù có hay, có thiết thực đến đâu chăng nữa, nhưng nếu con người tổ chức thực hiện không tâm huyết, không trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đáp ứng được yêu cầu thì khó mà thành công. Do đó, không thể nói suông, không để chủ trương nằm trên giấy mà phải hành động và hành động quyết liệt, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức... Đối với những tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân có liên quan phải có giải pháp khắc phục cho bằng được, không để kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không có sự thành công nào mà không xuất phát từ nỗ lực của chính mình. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển thành phố phải do chính Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết định. Kết quả của sự phát triển đó không chỉ đánh giá TP.Quảng Ngãi của ngày hôm nay so với ngày hôm qua, của nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước mà phải có cái nhìn rộng hơn, xa hơn so với các thành phố trong khu vực. Nói lên điều đó để tất cả chúng ta phải có một quyết tâm chính trị cao nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Tin rằng, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, TP.Quảng Ngãi sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.