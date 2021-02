Sắc xuân trên những vùng quê

(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua một năm đầy khó khăn bởi dịch Covid-19 và thiên tai, nhất là bão số 9 làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất tại các làng quê, song với tinh thần nỗ lực vượt khó, người dân đã dần ổn định đời sống. Những ngày cuối năm, người dân tích cực chăm sóc các luống hoa, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường để đón năm mới Tân Sửu.

Những con đường làng ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) rộn ràng hơn vào những ngày cuối tháng Chạp. Người người vận chuyển các chậu hoa lên xe. Những chậu cúc, hoa hồng... theo các chuyến xe tấp nập về các điểm bán. Không chỉ được khoe sắc bởi những vườn hoa, bộ mặt thôn Đông Mỹ còn thêm phần khang trang bởi các sắc hoa tím, đỏ, ngũ sắc khoe màu hai bên các tuyến đường sạch sẽ.

Người dân chăm sóc các luống hoa trồng dọc đường ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa). Bà Trần Thị Nguyệt (1952), ở thôn Đông Mỹ chia sẻ: Sau bão số 9, người dân chủ động khắc phục thiệt hại cùng với các mạnh thường quân sửa sang lại nhà cửa, dọn vườn cây ngã đổ, trồng các loại cây ngắn ngày để nhanh có thu nhập. Bà Nguyệt cũng là người khởi xướng và chăm sóc các đường hoa tại thôn Đông Mỹ. Sau bão, bà tiên phong chăm sóc, ươm giống và chia sẻ các giống hoa với người dân trong xã. Những ngày cuối năm trong nắng ấm, những luống hoa hai bên đường đua nở nhờ vào sự tiên phong, đồng lòng của người dân cùng chung tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới (KDC NTM) kiểu mẫu.

Trưởng thôn Đông Mỹ Võ Văn Vân cho biết: Thôn Đông Mỹ đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu vào năm 2019 và đã tổ chức lễ đón nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2020. Thành quả đó nhờ có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và người dân nỗ lực cải tạo vườn tạp, xây dựng các tuyến đường hoa, để diện mạo vùng quê Đông Mỹ thêm phần thay đổi.

Tại thôn An Mô, xã Đức Lợi (Mộ Đức) một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt bão số 9, bởi đây là vùng quê trồng rau truyền thống phụ thuộc lớn vào thời tiết. Đến nay, màu xanh của các loại rau xà lách, cải, mồng tơi, giàn đậu... đã phủ khắp các khu vườn. Bà Hồng, một người ở thôn An Mô cho biết, người dân đã nhanh chóng khôi phục trồng lại hoa màu, bởi đây là vùng rau lớn cung cấp cho địa phương và các xã lân cận.

Đến thôn An Mô, ngoài các luống hoa do các hộ gia đình trồng trang trí trước nhà, từ chương trình NTM hỗ trợ, các tuyến đường làng có 260 bồn hoa. Hằng ngày, các hộ ở gần tự chăm sóc, tưới nước và không để trâu bò phá các bồn hoa. “Cùng với việc tập trung sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, để chuẩn bị đón Tết, chúng tôi đã trồng hoa ở các tuyến đường, nâng cấp những tuyến đường đất, đổ bê tông một số đoạn đường, sơn sửa lại cổng làng. Người dân còn huy động dọn vệ sinh, trồng cau dọc các tuyến đường, tạo cảnh quan đẹp cho làng quê...”, Trưởng thôn An Mô Dương Tấn Đoàn cho hay. Xã Đức Lợi đã về đích NTM. để thực hiện NTM nâng cao, địa phương cần có ít nhất một KDC NTM kiểu mẫu. Vì thế, người dân thôn An Mô đang tích cực chung tay để trở thành thôn NTM kiểu mẫu trong thời gian đến.

Một mùa xuân mới lại về, với những ước mong năm Tân Sửu mưa thuận gió hòa, dịch bệnh được kiểm soát, để người dân có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng NTM trên các vùng quê.

