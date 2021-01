Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân Nghĩa Hành

(Baoquangngai.vn)- Sáng 14.1, tại Trạm Y tế xã Hành Dũng, Ban Dân Vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bệnh Viện Tâm Đức TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Hành Dũng (Nghĩa Hành).

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bệnh xá B21 của Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Tâm Việt Đức tiến hành khám tổng quát, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 người dân là các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Hành Dũng .

Đồng thời, cấp thuốc miến phí và tư vấn cách thức dùng thuốc điều trị, chế độ dinh dưỡng, kỹ năng phòng tránh, xử trí một số bệnh thường gặp, phương pháp giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Qua đó giúp người có công với cách mạng, hộ nghèo biết cách phòng tránh bệnh để có một sức khỏe tốt. Được biết, tổng kinh phí chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 50 triệu đồng.

Các y, bác sỹ khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân

Người dân được cấp thuốc miễn phí và tư vấn cách dùng thuốc

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đợt này là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán 2021 tại xã Hành Dũng do Ban Dân Vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh tổ chức.

H.P