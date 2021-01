Dự báo không khí lạnh, rét đậm, rét hại trong tháng 1 và tháng 2/2021

(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sau đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ngày 10-11/1 gây mưa tuyết ở khu vực vùng núi thì khoảng ngày 17-18/1, Bắc Bộ sẽ đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh.

Không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh hơn trong khoảng thời kỳ đầu dự báo (từ ngày 11–20/01); thời kì sau hoạt động yếu hơn. Trong đó đáng lưu ý đợt KKL tăng cường trong ngày 11/1 và đợt gió mùa Đông Bắc có khả năng ảnh hưởng trong khoảng ngày 17-18/1. Tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài trong các ngày 11-13/1 và có khả năng quay trở lại trong các ngày 18-19/1.

Các đợt mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng nửa cuối tháng 1/2021. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong các ngày 18-20/1. Nhiệt độ trung bình và tổng lượng mưa trên cả nước trong thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ; riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ trung bình thấp hơn so với TBNN từ 1–1,5 độ C

Trong thời tiết giá lạnh, người dân cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao như: Hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín.

