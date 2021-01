Triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

(Báo Quảng Ngãi)- Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH), Công an tỉnh đã chính thức vận hành hệ thống làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Đây là sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong thực hiện Đề án làm CCCD theo lộ trình đề ra của Bộ Công an.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh thực hiện quy trình cấp căn cước công dân cho các đại biểu thuộc Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: PV Trước khi vận hành hệ thống làm CCCD gắn chíp điện tử cho toàn dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1.1.2021, ngày 31.12.2020, tại Văn Phòng Tỉnh ủy, Phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh đã triển khai làm CCCD sớm cho 21 cán bộ thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo kế hoạch, từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng CSQLHC về TTXH sẽ cấp CCCD cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh. Sau tết sẽ phân công cán bộ đến các cơ quan, đơn vị, trường cấp 3 trên địa bàn TP.Quảng Ngãi cấp CCCD.

Khi Bộ Công an triển khai cấp trang thiết bị cho công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng CSQLHC về TTXH sẽ tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác cấp CCCD gắn chíp của Công an các huyện, thị xã, thành phố để việc cấp CCCD được thuận lợi, nhanh chóng. Sau đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ đồng loạt ra quân cấp CCCD lưu động cho nhân dân tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hạn chế tốn kém thời gian, chi phí đi lại của người dân.

Tất cả thông tin cá nhân làm CCCD đều được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia một cách an toàn, chính xác. Sau khi có CCCD, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Bưu điện chuyển phát CCCD đến tận nhà cho người dân. Đây là bước cải cách hành chính của lực lượng công an nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý chứng minh nhân dân, CCCD, Phòng CSQLHC về TTXH, Trung tá Nguyễn Thị Minh Tâm cho biết: Đội đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an sử dụng các phần mềm chuyên dụng để khai thác, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy trình thực hiện khá đơn giản, tất cả thao tác đều thông qua hệ thống cảm biến điện tử có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập trước đó. Cá nhân khi làm CCCD không phải kê khai bất cứ giấy tờ gì mà chỉ cần mang theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác có liên quan... để trong quá trình đối chiếu thông tin phát hiện có sai sót thì cập nhật, chỉnh sửa luôn để tạo sự thống nhất giữa các giấy tờ.

“Phòng CSQLHC về TTXH phấn đấu đến ngày 1.7.2021 sẽ cấp CCCD cho 1,16 triệu người dân trên địa bàn tỉnh từ đủ 14 tuổi trở lên, nhằm góp phần cùng công an các địa phương trên toàn quốc thực hiện cấp 50 triệu CCCD cho người dân toàn quốc. Để đạt mục tiêu trên, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSQLHC về TTXH sẽ nỗ lực hết sức mình”, Trung tá Nguyễn Thị Minh Tâm thông tin.

BÁ SƠN