Agribank Lý Sơn trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo

(Baoquangngai.vn)- Ngày 23.11, Agribank Lý Sơn đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tổ chức tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn huyện.

Tại buổi trao tặng, đại diện Agribank chi nhánh Lý Sơn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp , với tổng kinh phí 32 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các trường THPT Lý Sơn, THCS An Vĩnh và THCS An Hải. Kinh phí mua xe do Đoàn thanh niên Agribank tỉnh Quảng Ngãi đã lập gian hàng gây quỹ từ thiện “ Tiếp bước em đến trường” thông qua bán các đặc sản của huyện đảo như hành, tỏi… tại dịp tổ chức giải Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 61 được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn vào dịp tháng 7 vừa qua.

Những chiếc xe đạp tuy giá trị không lớn nhưng đó là nguồn cổ vũ, động viên không nhỏ đối với các em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em có phương tiện đi lại, có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới, tiếp thêm động lực, khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, Agribank cũng đã trao tặng cho huyện Lý Sơn 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân huyện Lý Sơn bị ảnh hưởng do bão số 9.

Tin, ảnh: V.Hà