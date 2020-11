Tuyến đường ngã ba Nghĩa Điền - Cầu Mới: Xuống cấp nghiêm trọng

(Báo Quảng Ngãi)- Sau các đợt mưa lũ lớn trong tháng 10 và 11.2020, tuyến đường ngã ba Nghĩa Điền - Cầu Mới thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ghi nhận dọc tuyến cho thấy, ngay điểm đầu nối với Tỉnh lộ 624, nền đường nhựa cấp phối bong tróc, lộ ra những viên đá hộc lởm chởm. Đặc biệt, đoạn qua Trường Mầm non Nghĩa Điền, nền đường hư hỏng nặng khi những "ổ voi" chiếm cả lòng đường. Do đường hư và không có hệ thống thoát nước, nên nhiều đoạn nước đọng lênh láng tạo thành những ao sâu gần 0,5m.

Đoạn qua Bệnh viện Lao - Phổi Quảng Ngãi nền đường cũng không khá hơn. Dù mặt cắt ngang chỉ rộng khoảng 7m, nhưng hiện chỉ có 2 vệt xe rộng chưa đầy 0,5m nằm sát lề đường, còn phần nền đường ở giữa không một phương tiện nào chạy qua được vì "ổ voi" quá sâu. Trong khi đó, đoạn thuộc địa phận phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) nền đường cũng hư hỏng, phần nhựa đường bong tróc lộ ra những viên đá to lởm chởm.

Tuyến đường ngã ba Nghĩa Điền - Cầu Mới hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ.

Tuyến đường ngã ba Nghĩa Điền - Cầu Mới có chiều dài khoảng 2km được thi công cách đây hơn 10 năm và đã xuống cấp nhiều năm qua. Dù là tuyến giao thông có hàng nghìn phương tiện đi lại, nhất là xe tải chở dăm gỗ, nông, lâm sản... Thế nhưng, hiện trạng nền đường hiện nay không chỉ khiến người dân sống dọc tuyến lo lắng, mà cánh tài xế xe tải cũng rất sợ, vì không đảm bảo an toàn.

Anh Cao Minh Triều, tài xế xe chở gỗ dăm từ huyện Ba Tơ đi cảng Dung Quất cho hay: Mỗi ngày, xe di chuyển hai lượt trên tuyến. Trước đây, nền đường bằng phẳng mất tầm 10 phút là đi hết tuyến đường, nhưng nay, để di chuyển từ đầu tuyến đến cầu Mới nhanh nhất cũng phải 25 phút.

Cách đây không lâu, do nền đường hư hỏng nghiêm trọng nên huyện Tư Nghĩa đã đổ đá, san gạt các ổ gà, ổ voi. Tuy nhiên, sau các đợt mưa lớn vừa qua tuyến đường lại hư hỏng như cũ. Bà Lê Thị Khanh, thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền bức xúc: “Sống ở vùng ven thành phố mà mùa hè xe tải chạy qua bụi bay mù mịt, còn mùa mưa thì như khúc sông, lúc nào cũng bùn đất nhếch nhác. Người đi đường liên tục té ngã do sập ổ gà. Đề nghị sớm đầu tư xây dựng lại tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho người dân”.

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Điền Ngô Thành Tâm cho biết: Địa phương liên tục ghi nhận phản ánh của người dân và tổ chức kiểm tra cũng như tiến hành san lấp để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn thì hư hỏng lại tiếp diễn do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là xe tải có tải trọng lớn di chuyển liên tục. “Xã đã có kiến nghị gửi UBND huyện đề nghị sớm bố trí kinh phí thi công lại tuyến đường. Trường hợp kinh phí chưa bố trí để thi công mới, cần hỗ trợ để địa phương tổ chức san lấp, lu lèn lại nền đường nhằm đảm bảo hoạt động giao thông cho người dân an toàn hơn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết sắp đến”, ông Tâm kiến nghị.

