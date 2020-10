Quảng Ngãi: Một người tử vong vì mưa lũ

(Baoquangngai.vn)- Trưa 8.10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tơ cho biết, tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ra lũ trong hai ngày qua đã khiến một người chết. Đó là trường hợp ông Phạm Văn Neo 66 tuổi ở thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc bị nước lũ cuốn trôi.

Vào lúc 23 giờ tối 7.10, ông Phạm Văn Neo cùng vợ là Phạm Thị Tam lội qua suối Nước Lầy để về nhà. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước trên nguồn đổ về nhiều nên đã cuốn trôi cả hai vợ chồng.

Bà Tam- vợ ông Neo may mắn bơi được vào bờ. Nhưng ông Neo đã bị nước cuốn trôi về hạ nguồn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương xã Ba Ngạc và lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm ông Neo.

Đến trưa 8.10, thi thể ông Phạm Văn Neo được tìm thấy ở cách nơi bị tai nạn khoảng 5km về phía đông. Hiện chính quyền xã Ba Ngạc đang tập trung lực lượng để hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao trên nhiều sông, suối ở huyện miền núi Ba Tơ

Được biết, Ba Tơ là một trong những địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh trong 24 giờ qua, trên 220mm. Ngoài ra, các huyện miền núi khác của Quảng Ngãi cũng có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh.

Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Minh Long. Ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và ven sông một số địa phương thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

PV