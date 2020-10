Từ ngày 7 đến hết đêm ngày 9/10, khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với trường gió Đông nên khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 13h ngày 6 đến 13h ngày 7/10, lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình từ 80-150mm, Quảng Trị 140-180mm, Thừa Thiên Huế 120-150mm, Quảng Nam 150-200mm, Quảng Ngãi 200-250mm, có nơi cao hơn như: Minh Hóa 338mm, Trường Sơn 226mm, Cẩm Lệ 258mm, An Chỉ 265mm.

Hiện nay mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên. Nước sông Vệ, Trà Câu, Trà Bồng đang lên nhanh, khả năng lên báo động 2 trong đêm nay và sáng ngày mai.

Dự báo, khả năng từ ngày hôm nay (7/10/2020) đến hết đêm ngày 9/10/2020, khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250 - 450mm, có nơi trên 450mm; trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có thể lên mức báo động 2, có sông đến mức báo động 3.

Cảnh báo: Trong 6 -12 giờ tới, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai. Nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Phương án ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được đã dược phê duyệt của các địa phương, đơn vị.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyền của vùng áp thấp để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ. Đặc biệt lưu ý các khu vực ven sông, suối thuộc lưu vực các sông: Trà Bồng, Sông Vệ, Trà Câu, Phước Giang có khả năng xuất hiện lũ lớn, yêu cầu UBND các huyện: Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ tập trung rà soát, sẵn sàng các phương án phòng, tránh lũ, sạt lở đất và chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn...

PV