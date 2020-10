Thu ngân sách 9 tháng năm 2020 mới đạt 61,9% dự toán

(Baoquangngai.vn) - Chiều 10.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để đánh giá kết quả tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2020 đạt 11.493 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán Trung ương giao, gần bằng 61,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2019.Trong đó, thu nội địa đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3.315 tỷ đồng, bằng 46,7% tự toán năm. Tiến độ thu đạt rất thấp, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm mạnh so với dự toán đầu năm.