Áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, ngành thuế Quảng Ngãi được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách lần lượt là 13.860 tỷ đồng và 15.360 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 7 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh mới đạt 47% dự toán trung ương, 43% dự toán tỉnh giao. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ngành thuế đang dồn mọi nguồn lực để thực hiện trong những tháng cuối năm.

Thu không đạt kế hoạch

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách 7 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh hơn 6.548 tỷ đồng, bằng 73,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 3.095,8 tỷ đồng, đạt 47% dự toán trung ương, đạt 43,6% dự toán tỉnh, bằng 65,5% so cùng kỳ năm trước. Các khoản còn lại thu được 3.452,5 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán trung ương, gần 42% dự toán tỉnh, bằng 82,4% so cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo sắc thuế mới, có 6/16 khoản đảm bảo hoặc đạt xấp xỉ dự toán tỉnh giao.

Trong 7 tháng năm 2020, thu thuế từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 3.095,8 tỷ đồng, đạt 47% dự toán trung ương, 43,6% dự toán tỉnh giao trong năm 2020. Ảnh: P. Danh

Một số năm trước, tuy số thu của tỉnh bị hụt thu do giá dầu thô giảm sâu, nhưng số thu tại các địa phương vẫn đạt và vượt. Tuy nhiên, năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó; thu tiền sử dụng đất tại các huyện, thị xã, thành phố giảm mạnh.

Thành phố Quảng Ngãi là một trong những địa phương hụt thu lớn so với dự toán năm 2020. Cụ thể, trong 7 tháng năm 2020 mới thu được hơn 563 tỷ đồng, đạt 27% dự toán tỉnh giao. Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế khu vực TP.Quảng Ngãi - Sơn Tịnh Phạm Tuấn Hùng cho biết: Chưa có năm nào TP.Quảng Ngãi lại có số thu thấp như năm nay. Từ nay đến cuối năm, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên khả năng hụt thu là rất lớn.

Không chỉ TP.Quảng Ngãi, hầu hết các địa phương đều có số thu đạt thấp. Theo đó, tổng thu từ các chi cục thuế địa phương trong 7 tháng chỉ đạt 1.146 tỷ đồng, đạt 33% dự toán tỉnh, bằng 69% so cùng kỳ năm 2019. Chỉ có 3/8 chi cục thuế đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao, gồm: Lý Sơn (64,4%), Nghĩa Hành - Minh Long (79,6%), Sơn Hà - Sơn Tây (61,4%). Các Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi - Sơn Tịnh (27,9%), Tư Nghĩa - Mộ Đức (56,5%), Đức Phổ - Ba Tơ (32,5%), Bình Sơn (42,4%), Trà Bồng (51,3%) chưa đảm bảo dự toán tỉnh giao.

Linh hoạt các giải pháp thu

Dự báo những tháng cuối năm 2020, nguồn thu ngân sách tỉnh không chỉ giảm thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các nhà máy bia, mà việc áp dụng các chính sách thuế mới nhằm hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng khiến số thu giảm. Do đó, khả năng hụt thu ngân sách tỉnh hơn 6.000 tỷ đồng là có thể xảy ra.

Các địa phương đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án khu dân cư, nhằm sớm đưa vào bán đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ngành thuế hiện vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thu được ở mức cao nhất có thể. Trong đó, tập trung theo dõi các dự án kết thúc giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động, dự án hết thời gian ưu đãi thuế, dự án đầu tư mới phát sinh... để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; đôn đốc người nộp thuế khai, nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh, khoản thuế được gia hạn theo Nghị định 41, nhất là các doanh nghiệp (DN) trọng điểm, có số thuế nộp ngân sách lớn, DN vãng lai ngoại tỉnh thi công các dự án lớn trên địa bàn. Tăng cường công tác thu nợ, xử lý triệt để các khoản nợ ảo, nợ chờ xử lý...

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ DN, ngành thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hình thức điện tử, kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế, giúp DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, thuận lợi trong kê khai nộp thuế. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ những khó khăn do vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm tạo nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Bài, ảnh: HỒNG HOA