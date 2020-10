Quảng Ngãi: Mưa lớn, lũ các sông đang lên

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10/10 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600mm; ở các tỉnh Nam Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Tại Quảng Ngãi khả năng từ đêm 7/10 đến hết đêm ngày 9/10, có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Tổng lượng mưa tính từ 13h ngày 7/10 đến 7h ngày 10/10 phổ biến 150 - 350mm, có nơi trên 350 mm.

Dự báo 24h tới (Từ 13 giờ ngày 7/10 đến 13 giờ ngày 8/10): Khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có nơi có dông với lượng mưa cụ thể như sau:

- Vùng núi phía Bắc tỉnh (Trà Bồng): phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 250mm

- Vùng núi phía Tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 250 mm

- Vùng núi phía Tây Nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 250 mm

- Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200 mm

- Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm

- Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, Đức Phổ): phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm.

Do mưa lớn, hiện lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ và sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vẫn tiếp tục lên; sông Trà Bồng, Trà Câu xuống chậm. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Trà Khúc và sông Vệ sẽ đạt đỉnh và sau đó xuống chậm. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.70m, trên mức BĐ3: 0.20m. Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5.00m, ở mức BĐ2. -Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô, sông Trà Câu tại trạm Trà Câu dao động dưới mức BĐ1.

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi: Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng Sơn Tây, Sơn Hà và Minh Long. Ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và ven sông một số địa phương thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, TX. Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

PV