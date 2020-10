Sẽ thu phí không dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(Báo Quảng Ngãi)- Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong 9 tháng năm 2020, các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý vận hành đã phục vụ an toàn 33,3 triệu lượt phương tiện, giảm 5,2% về số lượng phương tiện và 4,8% về doanh thu so cùng kỳ năm 2019. Riêng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phục vụ hơn 1,4 triệu lượt.

Hiện việc thu phí trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công.

Theo VEC, để đảm bảo tuổi thọ công trình, đơn vị đã tiến hành kiểm soát tải trọng 1,26 triệu lượt phương tiện, qua đó từ chối phục vụ theo thẩm quyền 18.000 lượt phương tiện. Trong 9 tháng năm 2020, 4 tuyến cao tốc xảy ra 36 vụ tai nạn, 215 vụ va chạm giao thông khiến 10 người tử vong, 27 người bị thương và làm hư hỏng một số tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc.

Hiện tất cả các tuyến đều lắp đặt hệ thống camera giám sát do VEC đầu tư, quản lý, nhằm kịp thời phát hiện và chuyển cho lực lượng chức năng xử lý các hành vi vi phạm, gây mất an toàn giao thông. Về tiến độ lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng, VEC đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư tại các làn còn lại của cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và một số làn trên 3 tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý, trong đó có tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT phê duyệt để triển khai thực hiện.

