Đắk Lắk, Lâm Đồng có tân Giám đốc công an tỉnh

Chiều 1-3, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Lắk sẽ nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Lê Vinh Quy nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Đại tá Lê Vinh Quy sinh năm 1967, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông). Vào tháng 7-2015, Đại tá Lê Vinh Quy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; đến tháng 1-2020, được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Vinh Quy hứa sẽ đem hết sức mình cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác, để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác công an; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kế thừa và phát huy thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực, công tâm, trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk ngày càng phát triển, trong sạch và vững mạnh.

Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cũng công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo ĐÔNG NGUYÊN/SGGPO