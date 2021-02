Học Bác giúp dân, xây dựng quê hương giàu đẹp

(Báo Quảng Ngãi)- Từ việc học và làm theo Bác, TX.Đức Phổ đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an TX.Đức Phổ tiếp tục triển khai các mô hình như: “4 đúng, 4 phải, 3 sát”, “3 không, 3 nên”, “gần dân sát việc”, “3 cùng”, “ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện”... Việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ giải quyết công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an thị xã tận tụy trong công việc, tình nguyện xung kích trong các hoạt động xã hội, chung sức vì cộng đồng.

Nhờ phát huy nội lực trong nhân dân, nhiều tuyến đường hoa ở xã Phổ An (TX.Đức Phổ) được hình thành, tạo diện mạo mới ở nông thôn.

Trưởng Công an TX.Đức Phổ, Đại tá Đào Quang Minh cho biết: "Các mô hình học tập và làm theo Bác đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an, được nhân dân đánh giá cao. Từ cơ sở đó, Công an TX.Đức Phổ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân".