Số lượng ĐBQH khóa XV phân bổ thế nào theo tỉnh, thành phố?

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu. TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng ĐBQH nhiều nhất, dự kiến có 30 đại biểu. Tiếp theo là Hà Nội, với 29 đại biểu.

Thành phần đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và đại biểu Quốc hội ở các địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Dự kiến, TPHCM có 15 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hà Nội cũng có 15 đại biểu do địa phương giới thiệu và 14 đại biểu Trung ương giới thiệu.

6 tỉnh thuộc nhóm (1) trong Infographic, mỗi tỉnh sẽ có tương ứng 5 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương giới thiệu.

Trong các tỉnh thuộc nhóm (2), 3 tỉnh có số đại biểu Trung ương và địa phương giới thiệu bằng nhau, mỗi nhóm 4 người, là Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ninh. Bốn tỉnh còn lại (Nam Định, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An), mỗi tỉnh có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu và 5 đại biểu địa phương giới thiệu.

Nhóm (3) với 17 tỉnh đều được bầu 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu do địa phương giới thiệu.

27 tỉnh nhóm (4), mỗi tỉnh được bầu 6 đại biểu, gồm 2 đại biểu Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương giới thiệu.

Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu, gồm 7 đại biểu Trung ương giới thiệu và 7 đại biểu địa phương giới thiệu.

Ba tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương được bầu lần lượt 13, 12 và 11 đại biểu, trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là như nhau (6 đại biểu), chỉ khác về số lượng đại biểu địa phương giới thiệu: Nghệ An - 7, Đồng Nai - 6, và Bình Dương - 5 đại biểu.

