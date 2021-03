Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội XX

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp tỉnh sẽ tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Cấp huyện và tương đương tổ chức 4 hội nghị do ban thường vụ cấp ủy, ban tuyên giáo, liên đoàn lao động, phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện và tương đương tổ chức. Việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải hoàn thành trong quý I/2021.