Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm trong lực lượng công an

(Baoquangngai.vn)- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy, sáng 29/9, tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, cùng lãnh đạo Công an tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, UBKT Trung ương, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định số 17-QĐ/TW ngày 22/6/2021 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây cũng là văn bản hết sức cần thiết, tạo sơ sở quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đại diện UBKT Trung ương đã quán triệt những nội dung chính Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sửa đổi, bổ sung một số điều của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Các đại biểu tham gia tại các điểm cầu đã đóng góp ý kiến về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cũng như quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại các đảng uỷ công an các tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đồng chí Võ Văn thưởng nhấn mạnh: Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm nêu gương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức đảng trong lực lượng, từng bước xây dựng Đảng trong công an ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong tất cả các khâu; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại công an các tỉnh, thành phố theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

