Kịp thời chữa cháy, cứu hàng hóa trên xe chở bưu phẩm

(Baoquangngai.vn)- Một xe ô tô chở bưu phẩm, hàng hóa đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) thì bất ngờ bốc cháy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 26/9. Lúc này, xe ô tô mang BKS 43H - 007.67 thuộc Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- Chi nhánh Đà Nẵng, do tài xế Nguyễn Dương (40 tuổi), quê ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Đoán (31 tuổi), quê ở huyện Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) điều khiển qua đoạn đường trên thì phát hiện khói bốc lên từ thùng xe. Xe chở nhiều loại hàng hóa, bưu phẩm như: Thiết bị y tế, thiết bị điện tử, quần áo… chiếm 2/3 thể tích thùng xe.

Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa trên xe chở bưu phẩm.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe ra khu vực trống và tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát dữ dội không thể tự cứu chữa nên tài xế đã gọi điện thoại tới số 114 để báo cháy. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu tài sản.

Đến 3 giờ 45 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, hơn 70% kiện hàng được cứu kịp thời. Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Công an TX.Đức Phổ và Công an phường Phổ Thạnh cũng có mặt kịp thời phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và thống kê.

Ngọn lửa xuất phát từ vị trí giữa thùng xe. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chữa cháy để cứu hàng hóa trên xe.

Tin, ảnh: TÀI ĐỨC - TẤN NGỌC