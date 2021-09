Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền:

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án và công tác chuẩn bị phục vụ tích nước hồ chứa dự án thủy điện Sơn Trà 1C; công tác phòng, chống thiên tai và tình hình sạt lở tại một số điểm trên địa bàn huyện Sơn Hà, Sơn Tây. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Sơn Tây, Sơn Hà.

Thuỷ điện Sơn Trà 1C do Công ty Cổ phần 30-4 Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) và xã Sơn Tinh, Sơn Lập (Sơn Tây) với công suất 9MW. Theo kế hoạch dự kiến, Thuỷ điện Sơn Trà 1C sẽ tích nước trước ngày 10/10/2021, chạy thử và hoà lưới trước ngày 15/10/2021.

Đến thời điểm này, các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành. Công tác lắp đặt thiết bị cơ bản đã hoàn thành và hiện đang thí nghiệm hiệu chỉnh để đưa vào vận hành, sử dụng. Trong thời gian qua, chủ đầu tư đã nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa dự án vào vận hành theo quy định; tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp phải một số khó khăn.

Để đảm bảo đáp ứng tiến độ của dự án hoàn thành theo đúng cam kết với UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi kiến nghị Đoàn kiểm tra thống nhất, xác nhận việc chủ đầu tư hoàn thành công tác vệ sinh, thu dọn lòng hồ của dự án; đảm bảo tiêu chí cho phép tích nước lòng hồ.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở TN& MT hoặc Sở Công Thương chủ trì, kiểm tra và tổng hợp các thủ tục pháp lý để trình UBND tỉnh cho phép tích nước hồ chứa trước ngày 10/10/2021; UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư dự án được tích nước hồ chứa để đưa dự án vào phát điện thương mại trong khi chờ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất phần diện tích còn lại của dự án….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiếm tra các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan cần phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các thủ tục pháp lý còn đang vướng mắc để công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đối với khâu tích nước của Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu chủ đầu tư cần hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát chặt chẽ các yếu tố kỹ thuật để đảm bảo điều kiện và an toàn hồ đập khi tích nước. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải giải quyết triệt để công tác bồi thường cho người dân có diện tích đất bị ảnh hưởng do tích nước lòng hồ; công khai, minh bạch thời gian tích nước cho người dân biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công quán triệt cho cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch trên công trường, nhà máy. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc theo phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ lưu trong mùa mưa bão.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra thực tế về công tác vận hành và phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2021 tại Thủy điện Sơn Trà 1A, 1B và Thủy điện Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở tại Khu tái định cư Đồi Gu

Tại huyện miền núi Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực núi Làng Bồ và Khu tái định cư Đồi Gu ở thị trấn Di Lăng.

Theo chính quyền huyện Sơn Hà, vết nứt tại khu vực núi Làng Bồ xuất hiện đã nhiều năm trước. Qua từng năm, vết nứt lớn dần, đặc biệt cơn bão số 9 năm 2020 kèm mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí nằm trên taluy dương với mức độ nghiêm trọng. Phía dưới chân núi là khu vực sinh sống của hơn 30 hộ dân, trường THCS Dân tộc nội trú huyện và tuyến Quốc lộ 24B.

Điểm sạt lở tại Khu tái định cư Đồi Gu thời gian qua cũng đã uy hiếp cuộc sống của 31 hộ dân. Để đảm bảo an toàn, huyện đã tạm di dời 6 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo UBND huyện Sơn Hà và các sở, ngành liên quan phối hợp khảo sát, đề xuất các phương án khắc phục các điểm sạt lở này, trình UBND tỉnh. Trước mắt, yêu cầu huyện Sơn Hà cần khắc phục tạm thời, có phương án di dời dân đến nơi an toàn khi mưa bão.

Đồng thời, cần rà soát, đánh giá các điểm có nguy cơ sạt lở và trũng thấp trên địa bàn để có phương án phòng, chống hoặc di dời người dân ra khỏi nơi mất an toàn khi bão lũ diễn ra. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai, bão lụt. Triển khai tốt các phương án phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ” với yêu cầu vừa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, vừa an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

H.P