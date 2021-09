Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn gửi: Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tinh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Chủ các công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đối với công tác ứng phó với bão, cần khẩn trương triển khai các nội dung:

Triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ; tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện di vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng. Riêng huyện Lý Sơn, Bình Sơn thông báo và không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 11/9/2021 để đảm bảo an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6). Các huyện Lý Sơn, Binh Sơn, TP.Quảng Ngãi tập trung thực hiện vì đây là địa bàn dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có (hệ thống truyền thanh địa phương loa truyền thanh lưu động, loa tay) để truyền tin dự báo, cảnh báo bão để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà ở, công trình, trụ sở làm việc, nhà xưởng, cột tháp an-ten viễn thông, chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn.

Tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn (theo phương án đã được xây dựng và phê duyệt). Lưu ý, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Đối với công tác ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất: Tiếp tục rà soát phương án chi tiết ứng phó tình huống mưa, lũ lớn đã được xây dựng; tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với lũ lớn và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo rà soát toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các công trình xây dựng trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng nhất là tại các vị trí xung yếu để di chuyển đến nơi an toàn; trường hợp không chấp hành thì phải kiên quyết cưỡng chế và xem xét xử lý các đơn vị chủ quan theo quy định.

Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn (theo phương châm 4 tại chỗ đã được phê duyệt trong phương án của địa phương, đơn vị). Đặc biệt lưu ý các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân ở vùng đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất tại các huyện: Sơn Tây, Ba Tơ, Trả Bồng, Minh Long, Sơn Hả; vùng trũng thấp tại các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng

Tăng cường công tác thông tin về mưa, lũ và các biện pháp phòng, tránh lũ, sạt lở đất đến từng khu dân cư để người dân chủ động thực hiện.

Sẵn sàng vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai theo phương án đã được phê duyệt.

Công tác đảm bảo an toàn tàu, thuyền, lồng bè: Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại).

Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn. Tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lồng bè an toàn; chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại nơi neo đậu.Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Trong đó lưu ý việc tàu vận tải biển, tàu cá ngư dẫn neo đậu khu vực cửa Sa Cần, vùng biển Dung Quất phải đảm bảo an toàn.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương xuống địa bản được phân công để phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan vả người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão, mưa, lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả; thường xuyên cập nhật thông tin về bão, lũ và các biện pháp phòng, tránh, chạy chân trên truyền hình PTQ và đăng tải trên fanpage của đài.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão, mưa lũ và tiếp tục triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó bão, mưa, lũ trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chỉ đạo nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh).