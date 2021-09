Sáng 11/9, ghi nhận 13 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 13 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Có 2 ca ở TP.Quảng Ngãi, là công nhân Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi, đã cách ly tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh, thuộc Trung đoàn 887 (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh), gồm 1 ca ở xã Tịnh An và 1 ca ở phường Lê Hồng Phong. Ngành y tế cũng ghi nhận 1 tài xế đường dài mắc Covid-19, đã cách ly tại Khu cách ly tập trung cơ sở phường Trương Quang Trọng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP.Quảng Ngãi.

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR.

Liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), Sở Y tế Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận 10 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, 3 ca ở thôn Phổ An được phát hiện qua xét nghiệm cộng đồng lần 2; 7 ca đã cách ly tập trung, gồm 1 ca ở thôn Tân An, 1 ca ở thôn Tân Mỹ và 5 ca ở thôn Phổ Trường.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 920 ca Covid-19. Trong đó, 36 ca liên quan tới ổ dịch tại KCN Quảng Phú, 96 ca tại ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và 190 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG