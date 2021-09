Chiều 11/9, phát hiện 19 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 19 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, có 13 ca liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Liên quan tới ổ dịch xã Nghĩa An, có 1 ca ở thôn Cổ Lũy Làng Cá, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi). Đây là F1 của BN 528710 (ở xã Nghĩa An), đã cách ly tại Trường THCS Võ Bẩm ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Ngoài ra, có 12 ca đều ở xóm 1, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An được phát hiện mắc Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng lần 2 và lần 3.

Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR

Chiều cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 ở TP.Quảng Ngãi là công nhân thuộc Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi, đã cách ly tập trung, gồm 2 ca ở phường Nghĩa Lộ; 1 ca ở tổ 5 phường Quảng Phú, 1 ca ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà; 1 ca ở phường Trần Hưng Đạo; 1 ca ở thôn Trung Vĩnh, xã Tịnh Hòa.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 939 ca Covid-19. Trong đó, 36 ca liên quan tới ổ dịch tại KCN Quảng Phú, 109 ca tại ổ dịch xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và 196 ca liên quan tới ổ dịch Chi nhánh Công ty Hoya Lens tại Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG