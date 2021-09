Phải hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ngay trong đêm 11/9

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại buổi họp trực tuyến với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, để triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 5 vào chiều tối 11/9. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tham dự.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết , các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão số 5 ( Quảng Trị đến Quảng Ngãi ) dự kiến sơ tán 664.238 dân khu vực ven biển, riêng Quảng Ngãi 24.442 người. Bên cạnh đó, các địa phương cũng rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng , cũng như các biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Bão số 5 sẽ gây mưa to đến rất to. Dự báo từ 11 - 13/9, lượng mưa từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác kêu gọi ngư dân của 20 tàu cá đang neo tại Cảng Dung Quất vào nơi tránh trú an toàn

Đối với Quảng Ngãi, để chủ động ứng phó với bão số 5, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị và lực lượng liên quan tập trung hướng dẫn, kêu gọi tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn; tổ chức lực lượng và hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền, lồng bè đảm bảo an toàn, tránh va đập; không để người ở lại trên các tàu, thuyền, lồng bè... Lực lượng y tế sẵn sàng cơ số thuốc, đội ngũ y , bác sĩ để phục vụ phòng, chống bão số 5 và dịch Covid-19. Riêng tại huyện Lý Sơn, đã di dời, sơ tán 145 hộ/ 375 khẩu, di chuyển 51 lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn.

Liên quan đến tàu cá của ngư dân Dương Văn Thạch, xã Bình Châu (Bình Sơn) bị chết máy, phá nước cách huyện đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý ( có 5 thuyền viên) và sà lan T03 ( 12 thành viên ) do ông Nguyễn Dũng ( 1964 ) , ở quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị quấn chân vịt, trôi ra biển, UBND tỉnh đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Ngư dân cấp tập buộc dây neo tàu tại cảnh Tịnh Kỳ trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền

Đến 16 giờ ngày 11/9, tàu cứu nạn đã tiếp cận các tàu bị nạn để kịp thời đưa ngư dân vào bờ an toàn. Riêng 20 tàu/200 lao động của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại Cảng Dung Quất , nhưng cố tình không vào bờ, UBN D tỉnh đã chỉ đạo cảng Dung Quất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục vận động ngư dân lên bờ để tránh trú bão và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nếu không chấp hành, sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế và phải hoàn thành việc đưa vào bờ trước 17 giờ chiều nay.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó với bão và mưa lớn ; k hẩn trương hoàn thành công tác di dời, sơ tán dân vùng ảnh hưởng của bão số 5 ngay trong đêm 11/9 và ưu tiên bố trí dân dạng xen ghép, hạn chế tối đa việc tập trung đông người . Quan tâm tiếp nhận tàu cá và bố trí ngư dân vào nơi tránh trú an toàn , gắn với tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ; k hẩn trương rà soát và triển khai ngay phương án ứng phó với ngập lụt và sạt lở đất...

Tin, ảnh: MỸ HOA