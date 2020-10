Phải hoàn thành việc di dời dân đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 27.10

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trong buổi đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 ở các địa bàn xung yếu trong tỉnh sáng nay. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính…

Qua kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, công tác di dời dân ở các địa bàn xung yếu ở các xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), thôn Phước Thiện xã Bình Hải, thôn Sơn Trà xã Bình Đông (Bình Sơn), Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân ở các vùng trọng điểm, xung yếu, ven sông, ben biển; vùng có nguy cơ ngập lụt, triều cường… đến nơi an toàn càng sớm, càng tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác neo trú tàu thuyền tại Vũng neo trú tàu thuyền xã Tịnh Hòa

Tất cả phải đặt mục tiêu bảo đảm tính mạng của người dân là trên hết. Mọi việc tổ chức di dời phải hoàn thành trước 17 giờ chiều 27.10.2020. Các địa phương tuyệt đối không được để người dân ở lại vùng nguy hiểm. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng, chống nhà cửa để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Các cấp chính quyền cũng cần tăng cường công tác bảo đảm ANTT, phòng chống trộm cắp để người dân yên tâm chuyển đến nơi an toàn phòng tránh bão. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần có giải pháp bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm, các công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu chính quyền xã Tịnh Khê, xã Bình Hải và Bình Đông nếu người dân không chịu di dời đến nơi an toàn thì tiến hành cưỡng chế buộc họ phải di dời tránh bão.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác di dời dân ở xã Tịnh Khê

Qua kiểm tra công tác neo trú tàu thuyền tại Vũng neo đậu tàu thuyền xã Tịnh Hòa và Cảng cá Tịnh Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu lãnh đạo Sở NN&PTNT, Giám đốc Cảng cá hướng dẫn, kêu gọi tất cả các tàu thuyền nhanh chóng về nơi trú ẩn an toàn. Tổ chức hướng dẫn người dân neo đậu, chằng, chống tàu thuyền để tránh va đập khi bão đổ bộ. Tuyện đối không để người dân ở lại trên tàu và trên các lồng cá.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân động viên người dân di dời đến nơi tránh bão an toàn Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thăm, động viên người dân đang tránh bão tại Ký túc xá Công ty Hòa Phát

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đã đi khảo sát Khu ký túc xá của Công ty cổ phần thép Hòa Phát, nơi có hơn 5.000 người dân xã Bình Đông đến trú tránh bão số 9. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã ân cần hỏi thăm, động viên người dân yên tâm tạm trú để tránh bão số 9; đồng thời biểu dương sự nỗ lực giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Hòa phát đã hỗ trợ chính quyền trong việc tổ chức di dời, giúp đỡ người dân có nơi trú tránh bão an toàn…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng mong muốn Công ty Hòa Phát hỗ trợ hơn nữa cho bà con về lương thực, thực phẩm và nước uống cũng như hỗ trợ các nhu yếu phẩm khác để bà con yên tâm ở lại trú tránh bão…

