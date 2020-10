Lãnh đạo tỉnh thăm các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Nghĩa Kỳ

(Baoquangngai.vn)- Ngày 25.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đoạn Tỉnh lộ 623B, thuộc xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) vào tối 24.10.

Đoàn công tác đã đến thăm bà Bùi Thị Lý (62 tuổi) bị gãy xương chân, là 1 trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ cho bà Lý 2 triệu đồng. Còn 2 nạn nhân bị thương khác của vụ tai nạn là bà Lê Thị Thi (47 tuổi) đã chuyển viện đi Đà Nẵng ngay trong đêm 24.10. Bà Bùi Thị Kim Liên (36 tuổi) đã được xuất viện. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân này tạm ổn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính thăm hỏi sức khỏe bà Bùi Thị Lý đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Động viên chia sẻ mất mát với một trong ba gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Đoàn công tác cũng đã đến các gia đình của 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, để thăm viếng, chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, để ổn định cuộc sống. Mỗi gia đình đã nhận hỗ trợ 5 triệu đồng từ Ban An toàn Giao thông tỉnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Theo báo cáo mới nhất của Công an tỉnh, khoảng 17 giờ 20 ngày 24.10, tài xế Nguyễn Văn Linh lái xe tải biển số 51C-64046 lưu thông trên Tỉnh lộ 623B, thuộc xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa đã va chạm với xe 7 chỗ biển số 76A - 065.73 do ông Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, Ba Tơ) chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng 25.10 Ngôi nhà của bà Bùi Thị Kim Liên hư hỏng sau vụ tai nạn

Sau cú va chạm, xe ô tô tải tiếp tục lao lên vỉa hè, tông một số người dân rồi lao vào nhiều nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Đinh Văn Trăng (43 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) và ông Nguyễn Quốc Thủ (48 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) chết tại chỗ.

Riêng ông Phạm Văn Đoàn, tài xế ôtô 7 chỗ tử vong khi đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện. 3 người dân sinh sống ven đường khác bị thương gồm Bùi Thị Kim Liên, Bùi Thị Lý, Lê Thị Thi (cùng ở xã Nghĩa Kỳ).

Vụ tai nạn khiến một phần ngôi nhà của bà Bùi Thị Kim Liên bị hư hỏng, 3 ôtô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng. Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tài xế vi phạm.

Tin, ảnh: Thiên Vương