(Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đến chiều 21.7, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Kỳ họp đã cơ bản nhất trí với các báo cáo của UBND tỉnh: về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Căng để thực hiện chế độ nghỉ hưu trí. Đồng thời, cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Trang do chuyển công tác ngoài địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cảm ơn các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến thẩm tra, thảo luận, chất vấn sâu sắc trên tinh thần xây dựng, cởi mở. Qua đó, thẳng thắn đánh giá tình hình, làm rõ những ưu điểm, kết quả đã đạt được. Đồng thời, bổ sung, điều chỉnh những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

UBND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, nỗ lực cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh là rất lớn, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Do đó, từng sở, ban, ngành, từng địa phương tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020. Tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch; tập trung vào sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu…

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 đạt 100% kế hoạch.

Tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển 10 năm của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình Trung ương phê duyệt theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, cởi mở, thông thoáng. Đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, với 17 Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri. Đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh, để những vấn đề đã chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để…

