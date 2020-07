Khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Đinh Thị Hồng Minh chủ trì kỳ họp thứ 19 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp, có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 45/54 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.

Năm 2020, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, kinh tế Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tuy không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ (GRDP) nhưng đã có tăng trưởng ước đạt 0,72%.

Sản xuất nông nghiệp vẫn có bước phát triển ổn định và khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng 2,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; bình quân toàn tỉnh đạt 14,95 tiêu chí/xã. Tỉnh có thêm 2 huyện đang trình thẩm định, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tuy bị ảnh hưởng mạnh do gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và nhu cầu thị trường giảm sút, nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng 6,9 % so với cùng kỳ.

Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 48 dự án, tổng vốn đăng ký 2.314 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đã hỗ trợ cho 215.903 đối tượng với số tiền trên 232 tỷ đồng; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc.

Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho thu ngân sách và cho tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ, như: Thủy sản chế biến, đường, bia các loại… Hoạt động của các doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ giảm 6,77% so với cùng kỳ nhất là lĩnh vực du lịch, số lượng du khách và tổng doanh thu du lịch. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho nhân dân…

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cần phải tập trung phân tích, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để từng bước khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém này. Ngoài ra, cần bàn bạc, đưa ra những quyết sách quan trọng cả về nguồn lực đầu tư, đặc biệt là về các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính của bộ máy hành chính Nhà nước, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020, cũng là hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng gồm: Xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII.

Xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 17 nghị quyết, gồm nhóm các NQ về cơ chế chính sách, Nhóm nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, Nhóm nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vố và các nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định.

Các nội dung của Kỳ họp sẽ được cập nhật trong những bản tin sau.

