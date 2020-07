HĐND tỉnh thảo luận về tình hình kinh tế xã hội

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.7, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XII thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức chủ trì điều hành phiên họp.

Trong phiên thảo luận đã có 11 ý kiến của các đại biểu gửi đến kỳ họp. Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, hầu hết các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất về nội dung UBND tỉnh báo cáo.

Đại biểu Huỳnh Chánh

Trong đó, đại biểu Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt hơn 7.900 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 42,6% dự toán năm. Qua rà soát, khả năng hụt thu ngân sách trong năm 2020 là 5.300 tỷ so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 3.000 tỷ. Do đó, tỉnh cần điều hành thu chi theo khả năng thu chi của địa phương, tăng cường khai thác bù các khoản hụt thu.