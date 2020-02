Bộ Y tế trực tuyến triển khai công tác năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành trong cả nước để triển khai công tác y tế năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.

Năm 2019, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các tuyến, sự hài lòng của người dân ngày càng nâng cao. Ngành y luôn đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế có chất lượng và giá hợp lý cho khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2019, ngành Y đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao là số giường bệnh trên vạn dân đạt 27,5. tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số. Đạt và vượt 8/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2019.

Hiện cả nước đã có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh. 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tích cực triển khai và nhân rộng mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình với các hoạt động nhằm đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ.

Cùng với sự phát triển của công nghiệp 4.0, trong năm qua ngành y tế đã tích cực thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020; hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu Dược quốc gia…, 99,5% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước kết nối liên thông với hệ thống giám định của BHXH Việt Nam chỉ trong 2 năm.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi

Năm 2020, Bộ Y tế đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ người dân, cải thiện các chỉ số sức khỏe cơ bản. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững. Trong đó, phấn đấu đạt 2 chỉ tiêu là đạt 28 giường bệnh/một vạn dân; và đạt 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tại cuộc họp, các địa phương như Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về công tác phòng, kiểm soát, thực hiện cách ly theo dõi y tế và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Hàn Quốc đang là quốc gia ngoài Trung Quốc có diễn tiến dịch bệnh Covid – 19 rất phức tạp. Tính đến 8h30 ngày 25.2.2020, Hàn Quốc đã ghi nhận 893 trường hợp mắc trong đó có 8 trường hợp tử vong và là quốc gia có số trường hợp mắc cao nhất ngoài Trung Quốc.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất áp dụng các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch đối với các khu vực có dịch tại Hàn Quốc. Bộ Y tế cũng vừa có Công văn số 865 về việc bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để phòng chống dịch COVID-19 đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng thời gian qua Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Các địa phương và ngành chức năng đã xây dựng và triển khai đúng theo các kịch bản tình huống chống dịch từ rất sớm. Theo đó, đã phát hiện kịp thời, ngăn chặn triệt để, cách ly nghiêm ngặt, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước. Do đó, Việt Nam không được lơi lỏng một phút nào trong cuộc chiến chống dịch dù nước ta đã đạt được một số kết quản đáng mừng ban đầu. Dịch bệnh là vấn đề toàn cầu nên cần phải duy trì sự trao đổi, đồng thuận và hợp tác quốc tế giữa các nước trong ứng phó với dịch bệnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của việc minh bạch trong thông tin về dịch bệnh. Do đó, các cơ quan báo chí cũng như an ninh mạng cũng tăng cường đưa những thông tin chính xác đến nhân dân và kịp thời phát hiện, xử phạt những trường hợp đưa tin giả, sai sự thật.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, ngành Y tế và các cơ quan, ngành liên quan tiếp tục kiểm soát chặt những người đến từ vùng dịch. Tiếp tục tổ chức cách ly, theo dõi y tế theo phương châm mềm dẻo nhưng phải cương quyết. Giao Bộ Quốc phòng chủ công trong việc tổ chức cách ly tập trung, các địa phương phối hợp thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng dịch và cùng tham gia vào công tác theo dõi, cách ly những trường hợp nghi nhiễm…

