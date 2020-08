Cải thiện chỉ số PCI: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

(Báo Quảng Ngãi)- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nên đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả trong vài năm gần đây vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Năm 2019, PCI của Quảng Ngãi xếp 41/63 tỉnh, thành phố, với tổng số 64,33 điểm, tăng 1,93 điểm và thuộc nhóm xếp thứ hạng khá.

Cải thiện 4 chỉ số

Theo kết quả PCI năm 2019, một trong 4 chỉ số tăng điểm, tăng bậc của Quảng Ngãi là gia nhập thị trường (được UBND tỉnh giao cho Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm - PV). Chỉ số này Quảng Ngãi đạt 8,23 điểm, tăng 51 bậc so với năm 2018, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố. Đây cũng là chỉ số tăng điểm và tăng bậc tốt nhất trong 10 chỉ số thành phần của Quảng Ngãi trong năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN tại Chương trình cà phê doanh nhân tháng 7.2020.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái cho rằng, sự tăng điểm này là do thủ tục đăng ký doanh nghiệp (DN) trong thời gian qua đã được hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ. “Để tiếp tục tăng điểm số và giữ vững xếp hạng đối với chỉ số gia nhập thị trường, trong thời gian đến Sở KH&ĐT sẽ tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ DN đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tuyến, gửi qua bưu điện... Bên cạnh đó, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ ứng xử cho cán bộ, công chức làm ở bộ phận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục, giảm thời gian đăng ký thành lập DN; đầu tư có chiều sâu cho công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ DN”, bà Trần Thị Mỹ Ái cho biết.

Ba chỉ số tăng điểm, tăng bậc nữa là tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Trong đó, chỉ số tính minh bạch năm 2019 (do Sở TT&TT chịu trách nhiệm) đạt 6,96 điểm, tăng 0,31 điểm và tăng 2 bậc so với năm 2018, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số này đã liên tục giảm điểm trong 2 năm (2017 - 2018), nhưng đến năm 2019 đã được cải thiện về điểm số và thứ hạng; qua đó cho thấy có sự nỗ lực của Sở TT&TT và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Cần thực hiện đồng bộ

Theo Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn, kết quả điều tra PCI năm 2019 của Việt Nam cho thấy một bức tranh khá sáng về môi trường kinh doanh. Chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì đà cải thiện. Chi phí không chính thức cho DN tiếp tục được cắt giảm, môi trường kinh doanh cho các DN tư nhân đang dần bình đẳng hơn... Tuy nhiên, một thực tế đang đặt ra là các DN siêu nhỏ, DN nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn hơn so với các DN lớn.

Đơn cử như tỉnh Quảng Ngãi, năm 2019 chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 5,46 điểm, tăng 0,89 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2018, xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố. Tuy chỉ số này tăng điểm, tăng bậc, nhưng kết quả xếp hạng lại thấp nhất trong các chỉ số thành phần của tỉnh trong năm qua. Nguyên nhân được xác định là do DN đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nhà đầu tư lớn nhận được ưu tiên giải quyết các khó khăn hơn DN dân doanh.

Để cải thiện chỉ số này, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện sự bình đẳng, công bằng giữa các DN trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; bình đẳng trong giải quyết các vấn đề khó khăn cho DN trong và ngoài nước. “Trong năm 2020, do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, các DN chắc chắn gặp khó khăn gấp bội phần. Hơn lúc nào hết, các DN đang rất cần sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương” ông Đậu Anh Tuấn nhận định.

Sau khi VCCI công bố kết quả xếp hạng PCI năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Quảng Ngãi không tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ số PCI của tỉnh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh cần sự nỗ lực của các sở, ban, ngành trong việc thực thi các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

Bà Trần Thị Mỹ Ái cho hay: Để nâng cao chỉ số PCI, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải duy trì kết quả các chỉ số thành phần có sự cải thiện đột phá trong thời gian qua và đang trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước là: Gia nhập thị trường, tính minh bạch. Cùng với đó, tập trung cải thiện các chỉ số: Cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai, tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ DN, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Ngoài ra, tiếp tục cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho DN, nhà đầu tư...

Bài, ảnh: PHẠM DANH