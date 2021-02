Cho mùa xuân bình yên

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong khi mọi người sum vầy cùng gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ công an luôn túc trực làm nhiệm vụ để mọi người, mọi nhà được đón Tết yên bình.

Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho nhân dân vui xuân, đón Tết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, chủ động nắm tình hình đấu tranh với các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, các điểm nóng về ANTT. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các loại tội phạm trộm cắp tài sản, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gây rối trật tự công cộng, không đảm bảo an toàn giao thông...

Cảnh sát giao thông Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đến thăm Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh vào những ngày giáp Tết, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc rất khẩn trương. Căn phòng tổng đài Đội Cảnh sát 113 bố trí đầy đủ các thiết bị chuyên dụng. Tại đây, mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ nhận hàng chục cuộc điện thoại báo tin liên quan đến an ninh trật tự, tất cả đều được phân loại, xử lý nhanh chóng, chính xác.

Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp cho biết: Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt nên cán bộ, chiến sĩ phải căng mình xử lý. Để bảo đảm ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị huy động tối đa lực lượng trực chiến; đồng thời bố trí các tổ công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113, dù sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần hồi chuông đầu tiên gọi đến là có người tiếp nhận các thông tin và đưa ra hướng xử lý nhanh nhất.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Thượng tá Hồ Văn Thư, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng uống rượu, bia tham gia giao thông bằng ô tô, môtô, xe máy; các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải trọng và số người cho phép... Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh không để xảy ra “điểm nóng”, “đột xuất, bất ngờ”. Các đơn vị của lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là về đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Bố trí lực lượng thường trực chiến đấu, tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra, trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Bài, ảnh: HƯƠNG MINH