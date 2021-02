Đảm bảo an ninh trật tự để người dân đón Tết an vui

(Baoquangngai.vn)- Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn trong dịp tết, Công an TP Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Xác định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, Công an TP. Quảng Ngãi đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông với mục tiêu cao nhất đảm bảo để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết: Để các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân diễn ra an toàn, lành mạnh, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, Công an TP. Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về ANTT trên địa bàn.

“Cùng với đảm bảo trực 100% quân số, lực lượng Công an thành phố đã tổ chức 7 tổ công tác tuần tra khép kín trên địa bàn TP, đặc biệt là trong những ngày Tết để phòng chống tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không để tình hình bất ngờ, phức tạp xảy ra”- Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực ANTT, Công an TP. Quảng Ngãi cũng phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thăm, chúc Tết Công an TP. Quảng Ngãi và động viện viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Tân Sửu

Tại buổi thăm, động viên lực lượng Công an TP. Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý, địa bàn TP. Quảng Ngãi là địa bàn trọng điểm, tất cả các loại tội phạm đều tập trung về đây nên tình hình ANTT trước, trong và sau Tết, đặc biệt là dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, vì vậy, lực lượng Công an thành phố cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, với phương châm phòng là chính, giữ gìn bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Đặc biệt, phối hợp cùng với lực lượng chức năng khác kiểm soát tốt tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn.

Để có một mùa Xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà, cùng với sự chủ động của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, ATGT, mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn cho mình và những người xung quanh.

PV