16 người chết, 12 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết

Ngày 11-2 (tức 30 Tết), ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 16 người chết, 12 người bị thương, giảm nhẹ so với cùng kỳ dịp Tết Canh Tý 2020.

TIN LIÊN QUAN Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tính từ 14 giờ ngày 10-2 đến 14 giờ ngày 11-2, trên cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương.

16 người chết, 12 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 11-2 - Ảnh minh họa Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ đã xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Trên lĩnh vực đường sắt, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ đã xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Trên lĩnh vực đường sắt, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong ngày nghỉ lễ thứ hai, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 2.669 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 19 xe ô tô, 495 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 174 trường hợp, 1 trường hợp ma túy.

Cục CSGT tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp.

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng CSGT đường thủy toàn quốc phát hiện, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Trong ngày Tết, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng, đại diện Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Đại diện lãnh đạo Cục SGT cho biết thêm qua theo dõi, lợi dụng một số tuyến đường vắng, đã có một số đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đã có Công điện chỉ đạo CSGT Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với với các lực lượng Công an khác thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản; thông tin trên mạng xã hội… thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển đánh võng, chạy tốc độ cao, không để bị động bất ngờ.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với thông điệp: " Đã uống rượu bia, không lái xe", vì an toàn của bạn và hạnh phúc cho mỗi gia đình, tránh những tai nạn đáng tiếc liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông trước thềm năm mới.

Theo B.T.V/NLĐO