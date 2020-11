Công an phường Nghĩa Chánh: Tạo niềm tin trong nhân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Bằng nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo, Công an phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, qua đó tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong nhân dân.

Đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

Trước năm 2020, địa bàn phường Nghĩa Chánh xảy ra nhiều vụ việc phức tạp về tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà, ma túy... Trước tình hình đó, Công an TP.Quảng Ngãi đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ từ công an thành phố về phường; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở địa phương, Công an phường đã lên kế hoạch đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc...

Công an phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Qua đó, từ ngày 15.12.2019- 30.10.2020, công an phường đã bắt, xử lý 5 trường hợp tổ chức ghi số đề; bắt, xử lý 14 vụ, hơn 80 đối tượng tổ chức đánh bài tây (bài 52 lá) ăn tiền; bắt, xử lý 6 vụ, 43 tối tượng tổ chức xóc bầu cua, xóc đĩa...

Công an phường Nghĩa Chánh cũng kiên quyết xử lý tội phạm ma túy. Trong đó, đã xử lý 1 vụ chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ 36 Hà Huy Tập. Chuyển hồ sơ Công an TP.Quảng Ngãi khởi tố 3 bị can. Ngoài ra, công an phường còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý 8 vụ sử dụng trái phép chất ma túy...

Cùng với đó, Công an phường Nghĩa Chánh đã xử lý 11 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Điển hình như bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi), ở xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), gây ra 15 vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận. Hay qua theo dõi, công an phường đã bắt đối tượng Từ Ngọc Vinh (40 tuổi), ở TP.Pleiku (Gia Lai) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Bình Thuận. Vinh cũng là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn phường Nghĩa Chánh và TP.Quảng Ngãi…

Người dân gửi gắm niềm tin

Ông N.V.H, sống gần khu vực Bến xe Quảng Ngãi cho biết: Thời gian qua, một số lái xe sau khi về bến đã cùng với một số người hành nghề chạy xe ôm tổ chức đánh bạc ăn tiền, khiến nhân dân rất bất bình. Gần đây, lực lượng công an phường đã mạnh tay xử lý các trường hợp đánh bạc nên ANTT được đảm bảo, tạo được niền tin trong nhân dân.

Từ đầu năm 2020, Công an phường Nghĩa Chánh triển khai xây dựng mô hình Tổ xe ôm tự quản, nhằm giúp đỡ, sơ cấp cứu ban đầu và đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện cũng như bảo vệ hiện trường. Gần 11 tháng qua, Tổ xe ôm tự quản đã cứu giúp 15 trường hợp bị tai nạn giao thông.

Phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, Đại úy Võ Thành Phương cho biết: Để có được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2020, Công an phường đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi, cấp ủy đảng, chính quyền phường triển khai các đợt cao điểm, kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Lực lượng công an phường kịp thời theo dõi, nắm sát tình hình ở địa bàn dân cư, đấu tranh và ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi phạm tội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin trong nhân dân về lực lượng công an.

"Thời gian đến, Công an phường rất mong người dân tham gia giữ vững ANTT, để cùng lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao", Đại úy Phương chia sẻ.

Điểm sáng của TP.Quảng Ngãi Theo lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi, phường Nghĩa Chánh là một trong những điểm sáng ở thành phố trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Công an phường đã triển khai các giải pháp đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn.

Bài, ảnh: BÁ SƠN