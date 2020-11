Cảnh giác với tội phạm cướp giật

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cướp giật tài sản trên đường, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.

Những vụ cướp giật táo tợn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an.TP.Quảng Ngãi khởi tố đối tượng Phan Văn Thiên (34 tuổi), ở thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) về tội cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, vào khoảng 16 giờ, ngày 18.10.2020, Thiên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 76B1-291.91 trên tuyến đường dẫn vào cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi), thì phát hiện chị Đinh Thị Nguyệt, ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đang dừng xe để cởi áo mưa.

Đối tượng cướp giật tài sản Phan Văn Thiên bị Công an huyện Tư Nghĩa bắt giữ.

Lợi dụng sơ hở, Thiên ép sát, giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ của chị Nguyệt rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành mở rộng xác minh, điều tra. Ngày 19.10.2020, Đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ thủ phạm của vụ cướp giật tài sản trên là đối tượng Phan Văn Thiên. Tại Cơ quan điều tra, Thiên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi cướp tài sản của chị Nguyệt, đối tượng Thiên đã bán sợi dây chuyền vàng với giá 7,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Mới đây, chị T (27 tuổi), ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) khi đang dừng xe, sử dụng điện thoại trên đường, đoạn qua tổ 3, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), thì bị một đối tượng đi xe SH giật điện thoại tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tư Nghĩa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng. Đến trưa ngày 5.10, tổ trinh sát Công an huyện đã bắt được thủ phạm là Trần Văn Châu, ở xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa). Châu là đối tượng nghiện ma túy.

Đề cao cảnh giác

Theo Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi, Đại úy Phan Thanh Vỹ, người dân, nhất là phụ nữ cần nâng cao ý thức phòng ngừa cướp giật. Không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi xách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe, khi đeo trang sức có giá trị như khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền... phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Không nên dừng, đỗ xe, đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại, nếu phải qua khu vực này nên đi từ hai người trở lên.

"Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt tránh để xảy ra thương vong. Cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như: Vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng, biển số xe để cung cấp cho cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh theo số điện thoại 113 và cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý", Đại úy Vỹ khuyến cáo.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông trên đường, người dân cần chú ý quan sát qua gương chiếu hậu, nếu phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn bám theo, hay có biểu hiện cố tình va chạm giao thông, cần phải đi sát vào lề đường, hoặc dừng hẳn ở chỗ có nhiều người qua lại. Không nên cho người lạ, không quen biết đi nhờ xe. Cảnh giác khi có người đi sát hỏi đường, hoặc khi dừng đèn đỏ. Cần chú ý khi rút tiền ở ngân hàng và điểm ATM, nên có người đi cùng và quan sát xung quanh trước khi rời khỏi các địa điểm này, để nhận diện, phát hiện kẻ gian có thể đeo bám chờ cơ hội ra tay cướp giật tài sản...

