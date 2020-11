Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án Nguyễn Đức Chung

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ngày 21/11, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 20/11/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự, đối với 4 bị can:

- Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 03/8/1967, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; cư trú tại phố Trung Liệt, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

- Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, nguyên cán bộ Công an; cư trú tại CT1- Chung cư Ecogreen, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội;

- Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/7/1983, Chuyên viên Phòng thư ký biên tập; cư trú tại Tòa nhà T2, Chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

- Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập; cư trú tại Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Kết luận điều tra đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

* Trước đó, chiều tối 4/9, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, phóng viên báo chí nêu vấn đề: Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được dư luận đặc biệt quan tâm và đề nghị Bộ Công an thông tin rõ hơn về sai phạm của ông Chung trong các vụ án như thế nào và mối liên hệ giữa ông Nguyễn Đức Chung với vụ án Nhật Cường?

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 28/8 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

"Trước đó, Bộ Công an cũng đã thông báo ông Chung liên quan tới vụ Nhật Cường và vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", trong số tài liệu bí mật bị chiếm đoạt, có một số tài liệu liên quan đến vụ Nhật Cường.

Về vụ Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can về 4 tội danh: "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố cả 4 tội danh, hiện đang bỏ trốn và bị Cơ quan Công an truy nã.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, đối tượng Bùi Quang Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị các loại với giá trị 3.200 tỷ đồng, thu lời bất chính 236 tỷ đồng. Ngoài ra còn có tội danh trốn thuế, lập sổ sách, kế toán để che giấu các hoạt động phạm tội và trốn thuế 30 tỷ đồng.

“Qua quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra thấy rằng gói thầu số hoá của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cần làm rõ hành vi vi phạm về đấu thầu. Trong này có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung", Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Về vụ "Vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP. Hà Nội", Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, trong quá trình triển khai và thực hiện việc xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Red-Oxy 3C. UBND TP Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với phía đối tác ở Đức, đề nghị họ nghiên cứu đặc tính sông hồ và sản xuất riêng chế phẩm này cho TP Hà Nội.

Nếu Hà Nội ký trực tiếp với công ty Watch Water Gmb thì rất bình thường. Tuy nhiên Hà Nội lại sản phẩm này qua một công ty khác. Do phải ký với đại lý nên đã gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 41 tỷ đồng.

“Với vai trò Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung có một phần trách nhiệm. Còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ", Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Khẳng định đây là vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, Thiếu tướng Tô Ân Xô đề nghị các phóng viên báo chí trong quá trình đưa tin không nên suy diễn, quy kết, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người thân, bạn bè trong gia đình ông Chung. Vì án là tại hồ sơ, trọng chứng hơn trọng cung.

* Liên quan đến vụ việc, ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Việc đình chỉ này được thực hiện để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Ngày 25/9, tại kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Theo Chinhphu.vn