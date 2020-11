Đảm bảo an ninh, trật tự trong mùa mưa bão

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã bám sát địa bàn để giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), nhất là thời điểm trước, trong và sau bão số 9; đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 9 đã làm nhiều công trình trụ sở, nhà làm việc của lực lượng công an trong toàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng. Ước tổng thiệt hại về tài sản do bão số 9 gây ra đối với công an toàn tỉnh cũng như gia đình cán bộ, chiến sĩ khoảng 35 tỷ đồng. Có hai cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ và giúp đỡ người dân chằng, chống nhà cửa. Ngay sau khi bão tan, Giám đốc Công an tỉnh đã cử lực lượng tham gia với các đoàn công tác của các địa phương khẩn trương ứng cứu người dân ở những khu vực bị thiệt hại nặng. Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa các tuyến đường bị cây xanh, cột điện ngã đổ gây cản trở giao thông, các điểm ngập, lũ quét, sập nhà dân; góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Trưởng Công an TX.Đức Phổ, Đại tá Đào Quang Minh cho biết: Sau bão số 9, cùng với lực lượng công an chính quy tăng cường về, công an các xã, phường trên địa bàn đã khẩn trương tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đi đôi với công tác nỗ lực giúp người dân phòng, chống bão số 9, lực lượng Công an tỉnh cũng chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, duy trì trật tự an toàn giao thông. Tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ; tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ, ủng hộ người dân các vùng bị bão, lũ lụt, sạt lở đất đá, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Công an các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các CBCS đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để giúp đỡ, hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 9, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của Công an tỉnh Quảng Ngãi khi đã chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương bám địa bàn, xung kích tại những điểm xung yếu, nỗ lực ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn, cũng như khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại sau bão, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản, đồng thời đảm bảo ANTT trên địa bàn.

THÀNH SỰ