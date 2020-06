Đề nghị cấm 3 công ty tham gia đấu thầu trên địa bàn tỉnh

(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết luận việc lập hồ sơ dự thầu, tham gia đóng thầu, mở thầu gói thầu tại Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh của Công ty CP Kỹ thuật điện 3H và Công ty Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Thí nghiệm điện Tây Bắc không do các công ty này thực hiện, mà toàn bộ hồ sơ đều do Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam làm thay.

Hành vi trên là sai quy định trong Luật Đấu thầu, tuy nhiên do đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, nên không đủ cơ sở để xử phạt. Vì thế, cơ quan Công an đề nghị Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đối với 3 công ty trên.

Trước đó, vào tháng 3.2017, Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh (DHC) ban hành Quyết định số 16 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu năm 2017. Trong đó, gói thầu Tiểu tu nhà máy thủy điện có giá trị 1,8 tỷ đồng. Sau thời gian quy định, có 3 nhà thầu tham gia mua hồ sơ dự thầu và đấu thầu gồm: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam, có trụ sở tại quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội); Công ty CP Kỹ thuật điện 3H và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Thí nghiệm điện Tây Bắc, đều có trụ sở tại quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Qua quá trình thẩm định năng lực hồ sơ các nhà thầu dự thầu, DHC tiến hành chấm thầu. Theo đó, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam là đơn vị trúng gói thầu trên, với số tiền bỏ thầu là 1.769.411.050 đồng (thấp hơn 30,5 triệu đồng so với giá gọi thầu). Ngày 12.7.2017, DHC ban hành Quyết định số 70 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, vụ việc được phát hiện khi cơ quan chức năng nhận đơn tố cáo việc đấu thầu không minh bạch.

