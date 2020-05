Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất xưa nay: 64.000 tỉ

Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay do Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá. Số tiền các con bạc giao dịch qua đường dây này lên đến 64.000 tỉ đồng.

Ban chuyên án khám xét, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị các nghi phạm sử dụng điều hành đường dây đánh bạc - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 28-5, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn.

Ban chuyên án đã bắt giữ Trương Ngọc Tú, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, cùng 15 nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018, tổ chức cho các con bạc "sát phạt" nhau trên mạng Internet qua các trò tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...

Theo đó, người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Để thu hút người chơi, Tú cùng đồng phạm đã tổ chức nhiều đại lý, tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc tải các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân.

Người chơi nạp và rút tiền thông qua đại lý và thu tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Ban chuyên án đã truy soát trên hệ thống máy móc được sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc và xác định lượng tiền các "con bạc" giao dịch lên đến 64.000 tỉ.

Đến nay, Công an Hà Nội xác định Tú cùng với các nghi phạm Nguyễn Ngọc Trung (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (trú quận Ba Đình), Trần Hữu Hùng (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn, Khuất Vinh Quang (đều trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của đường dây này.

Ngoài việc lập tài khoản ảo trên mạng, các nghi phạm còn đứng ra mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Khám xét nhiều địa điểm mà các nghi phạm hoạt động điều hành đường dây đánh bạc, cơ quan công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại...

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự 16 nghi phạm và đang củng cố hồ sơ để khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo THÂN HOÀNG/Tuổi Trẻ Online