Chung tay tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu và làm đúng pháp luật.

Xác định việc hiểu biết và sống theo pháp luật cũng là một trong những điều giúp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, những năm qua, Hội LHPN xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) đã giúp đỡ hội viên hoàn thành thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi. Đơn cử như vụ việc của bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn Long Bàn xã Tịnh An. Bà Lý bị vợ chồng ông L.T.P hai lần cố ý gây thương tích làm bà bị đau đầu mãn tính sau chấn thương. Bà Lý không rõ về thủ tục nên Hội LHPN xã Tịnh An đã hướng dẫn bà Lý làm đơn yêu cầu UBND xã xem xét, giải quyết đúng pháp luật, để đảm bảo quyền lợi cho bà.

Hội LHPN xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh An Võ Thị Mỹ Duyên cho biết: Được sự quan tâm, định hướng của Hội LHPN TP.Quảng Ngãi, Hội LHPN xã đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên. Việc phối hợp giữa Hội LHPN với các thôn trong thời gian qua rất tốt. Các cán bộ hội ở thôn, đặc biệt là những tư vấn viên, tuyên truyền viên rất tích cực, giúp phụ nữ hiểu biết về pháp luật, tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có như trước đây.

Không riêng Hội LHPN xã Tịnh An, năm 2019, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác hoà giải ở cơ sở, với trên 100 vụ việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân; cung cấp cho công an thông tin về tình hình trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự, tệ nạn xã hội, được cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Các cấp hội còn tham gia Hội thẩm Nhân dân các cấp, xét xử hơn 20 vụ án về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, quyền thừa kế, các vụ án ly hôn, tranh chấp đất đai...

Trong năm 2019, hướng về cơ sở, tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, Hội LHPN cấp huyện đã tổ chức 14 lớp tập huấn, truyền thông có 712 phụ nữ tham gia. Một số Hội LHPN cấp huyện đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức lễ phát động ra quân Tháng an toàn giao thông và cấp phát mũ bảo hiểm cho học sinh và truyền thông đến các chi, tổ, với 11.345 phụ nữ dự. Tất cả cơ sở hội xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; thành lập mới 78 “địa chỉ tin cậy”, nâng tổng số 549 địa chỉ trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2019 - 2022 với Công an tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia tỉnh. Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với 31 cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đã kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em tại các địa phương, đồng thời tăng cường mối quan hệ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong tham gia hoạt động quản lý nhà nước...

